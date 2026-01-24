Independiente Rivadavia venció a Atlético Tucumán con un polémico gol
La Lepra se impuso 2-1 en Mendoza en un partido atravesado por una tormenta eléctrica, un corte de luz y un final discutido. El gol de la victoria, convertido por Alejo Osella, dejó dudas sobre si la pelota ingresó en su totalidad cuando Atlético Tucumán atravesaba su mejor momento.
Atlético Tucumán arrancó el Torneo Apertura con una derrota cargada de tensión, interrupciones y polémica. En el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia derrotó por 2-1 al "Decano" en un encuentro correspondiente a la fecha 1, que tuvo de todo: goles, VAR, una tormenta eléctrica con granizo, corte de luz y un desenlace que dejó más preguntas que certezas.
El inicio fue intenso y con ritmo alto. El local asumió el protagonismo desde el arranque y encontró rápido su premio: a los 8 minutos del primer tiempo, Matías Fernández abrió el marcador tras una buena acción colectiva. Atlético no pudo reaccionar y fue sometido durante buena parte de la primera mitad.
La igualdad llegó sobre el cierre del primer tiempo y no estuvo exenta de controversia. A los 37 minutos, el árbitro Bryan Ferreyra recurrió al VAR tras una acción en el área mendocina y sancionó penal por una infracción de José Florentín sobre Leandro Díaz. El propio “Loco” se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-1 a los 40’, resultado con el que se fueron al descanso.
El segundo tiempo comenzó, pero apenas se jugaron dos minutos cuando una fuerte tormenta eléctrica obligó a detener el encuentro. La lluvia intensa, la caída de granizo y un posterior corte de luz dejaron el partido suspendido durante varios minutos. Jugadores, árbitros y público debieron resguardarse mientras se evaluaban las condiciones de seguridad para continuar.
Tras la reanudación, Atlético Tucumán mostró su mejor versión. Con mayor control de la pelota y presencia en campo rival, el equipo de Hugo Colace fue superior durante varios pasajes y generó situaciones claras, dando la sensación de estar más cerca del segundo gol que su rival.
Sin embargo, cuando el Decano atravesaba su mejor momento, llegó la jugada que definió la noche y encendió la polémica. A los 33 minutos del segundo tiempo, Alejo Osella conectó de cabeza tras una pelota parada y el balón fue rechazado sobre la línea. Ferreyra convalidó el gol y estableció el 2-1 para Independiente Rivadavia, aunque la repetición dejó dudas sobre si la pelota había ingresado en su totalidad.
La jugada del segundo gol quedó rápidamente en el centro de la escena y marcó el cierre del encuentro. El cabezazo de Osella generó reclamos inmediatos del lado de Atlético Tucumán, que entendió que el balón no habría traspasado completamente la línea de gol. La falta de una imagen concluyente y la imposibilidad de revisar la acción con mayor precisión alimentaron la controversia.
Primer escÃ¡ndalo del aÃ±o.— Esteban Edul (@estebanedul) January 24, 2026
Ferreyra cobrÃ³ un gol donde la pelota no entrÃ³ y la jugada viene de una falta que no existiÃ³ y el arbitro inventÃ³.
Perjudicado Atletico Tucuman.
pic.twitter.com/cBWCb6qd6d
En los minutos finales, Atlético buscó el empate con empuje y centros al área, pero la Lepra defendió con oficio y logró sostener la ventaja hasta el pitazo final. El triunfo le permite al equipo mendocino comenzar el torneo con tres puntos, mientras que Atlético se fue con bronca, no solo por el resultado sino también por un desenlace que consideró injusto.
Así, Independiente Rivadavia arrancó el Apertura con una victoria tan valiosa como discutida, en un partido que difícilmente pase desapercibido por todo lo que ocurrió dentro y fuera del campo de juego.