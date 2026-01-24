Independiente Rivadavia venció a Atlético Tucumán con un polémico gol

La igualdad llegó sobre el cierre del primer tiempo y no estuvo exenta de controversia. A los 37 minutos, el árbitro Bryan Ferreyra recurrió al VAR tras una acción en el área mendocina y sancionó penal por una infracción de José Florentín sobre Leandro Díaz. El propio “Loco” se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-1 a los 40’, resultado con el que se fueron al descanso.