Atlético Tucumán no se detiene: viaje, recuperación y el foco puesto en Central Córdoba de Santiago

Mañana, bien temprano, el reloj volverá a marcar el ritmo. A las 8, el plantel retomará los entrenamientos en el predio de Ojo de Agua, ya con la cabeza puesta en el duelo del martes frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, que llegará con el ex DT “decano”, Lucas Pusineri, al mando. A partir de allí, el trabajo será más específico; análisis del rival, ajustes tácticos y evaluación de cargas, teniendo en cuenta que varios futbolistas acumularon minutos importantes en el estreno.