Con gol de Lautaro Martínez, Inter dio vuelta un partido increíble y goleó a Pisa

Inter protagonizó una noche contundente en la fecha 22 de la Serie A de Italia al vencer por 6 a 2 a Pisa, en un partido que comenzó adverso y terminó siendo una nueva demostración de carácter del líder del campeonato. En ese contexto, Lautaro Martínez volvió a decir presente en la red y fue una de las piezas fundamentales en la remontada del conjunto dirigido por Cristian Chivu.
El inicio del encuentro sorprendió a propios y extraños. Pisa golpeó rápido y con eficacia: Stefano Moreo marcó por duplicado a los 10 y 22 minutos del primer tiempo y puso al Inter contra las cuerdas en su propio estadio. Con el marcador 2-0 en contra, el líder de la Serie A se vio obligado a reaccionar antes del descanso para evitar que el partido se le escapara de las manos.
La respuesta llegó de la mano de sus figuras. A los 38 minutos, Piotr Zielinski descontó desde el punto penal y apenas dos minutos más tarde apareció Lautaro Martínez para igualar el encuentro. El delantero argentino, capitán y referencia ofensiva del equipo, aprovechó una de las tantas llegadas del Inter y selló el 2-2 que cambió por completo el desarrollo del partido.
Ya en tiempo adicionado del primer tiempo, Francesco Pio Esposito marcó el 3-2 y consumó la remontada parcial antes del entretiempo, reflejando en el marcador la clara superioridad que comenzaba a mostrar el conjunto local, especialmente en volumen de juego y situaciones de gol.
En el complemento, Inter terminó de liquidar el encuentro. Federico Dimarco amplió la ventaja a los 36 minutos, Ange Bonny convirtió el quinto tras ingresar desde el banco y Henrikh Mkhitaryan cerró la goleada a los 47, coronando una actuación colectiva de alto nivel. El equipo finalizó el partido con 32 remates al arco contra apenas 8 de su rival, un dato que explica la diferencia final.
Lautaro Martínez no sólo aportó su gol en un momento clave, sino que volvió a ser el faro ofensivo del Inter, participando activamente en la presión, el juego asociado y la generación de espacios. Su tanto significó el punto de inflexión emocional y futbolístico del encuentro, cuando el equipo necesitaba una respuesta inmediata.
Con este triunfo, Inter se mantiene como único líder de la Serie A, mientras que Pisa continúa hundido en el último lugar de la tabla. En la próxima fecha, el conjunto milanés visitará a Cremonese el 1 de febrero, mientras que Pisa buscará recuperarse cuando reciba a Sassuolo.