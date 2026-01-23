Con gol de Lautaro Martínez, Inter dio vuelta un partido increíble y goleó a Pisa

El inicio del encuentro sorprendió a propios y extraños. Pisa golpeó rápido y con eficacia: Stefano Moreo marcó por duplicado a los 10 y 22 minutos del primer tiempo y puso al Inter contra las cuerdas en su propio estadio. Con el marcador 2-0 en contra, el líder de la Serie A se vio obligado a reaccionar antes del descanso para evitar que el partido se le escapara de las manos.