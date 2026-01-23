Sebastián Villa volvió a Mendoza y tiene nueva cláusula de salida en Independiente Rivadavia
Tras un período de incertidumbre en Colombia, el extremo regresó para reincorporarse al plantel de la "Lepra". La dirigencia fijó una cláusula de salida de U$S 6 millones y el jugador no será convocado para el debut ante Atlético.
Se terminó el misterio en torno al futuro de Sebastián Villa. Luego de varios días de vacaciones en Colombia y en medio de versiones sobre una posible transferencia, el delantero regresó a Mendoza en la madrugada del viernes y quedó nuevamente a disposición de Independiente Rivadavia.
El retorno se produjo tras un ultimátum de la dirigencia encabezada por Daniel Vila, quien le solicitó al jugador que presentara una oferta concreta para su salida o se reincorporara de inmediato a los entrenamientos, teniendo en cuenta que Villa tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026.
Uno de los puntos centrales que se resolvieron con su regreso fue la actualización de las condiciones económicas para una futura transferencia. El club fijó una nueva cláusula de salida de U$S 6 millones, que comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2026. En caso de que algún club pretenda incorporarlo antes de esa fecha, deberá presentar una oferta superior a ese monto. Desde la dirigencia, además, desmintieron versiones que hablaban de una exigencia de 12 millones por el pase.
Durante las últimas semanas, Villa estuvo en el centro de distintos rumores de mercado, aunque ninguno prosperó. Santos presentó una oferta de 5 millones de dólares que fue rechazada, mientras que existieron negociaciones con River Plate, a través de contactos entre Vila y Stefano Di Carlo, que se cayeron por “diferencias insalvables”. También hubo un sondeo de Cruz Azul, que no llegó a formalizarse.
En lo deportivo, si bien el colombiano ya se sumó a la concentración del equipo para el debut en el Torneo Apertura frente a Atlético Tucumán, no será convocado para el encuentro. La decisión responde a la falta de puesta a punto física y futbolística tras su estadía en Colombia.
Pese a ello, el entrenador Alfredo Berti lo considera una pieza clave dentro del esquema. En la última temporada, Villa fue determinante para Independiente Rivadavia: disputó 38 partidos, convirtió 6 goles y aportó 10 asistencias.
Antes de viajar a Argentina, el propio futbolista había anticipado su regreso con un breve mensaje en redes sociales: “Dios al mando”, una señal que terminó de confirmar su continuidad, al menos por ahora, en la Lepra mendocina.