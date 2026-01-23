Sebastián Villa volvió a Mendoza y tiene nueva cláusula de salida en Independiente Rivadavia

Uno de los puntos centrales que se resolvieron con su regreso fue la actualización de las condiciones económicas para una futura transferencia. El club fijó una nueva cláusula de salida de U$S 6 millones, que comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2026. En caso de que algún club pretenda incorporarlo antes de esa fecha, deberá presentar una oferta superior a ese monto. Desde la dirigencia, además, desmintieron versiones que hablaban de una exigencia de 12 millones por el pase.