¿El límite del fitness? Señales de alerta de la vigorexia y cómo prevenirla
La vigorexia puede desencadenar conductas peligrosas como los trastornos alimentarios. Para mantener un cuerpo en buen estado, siempre es recomendable consultar con especialistas que asesoren para evitar perjudicar el organismo.
Entrenar a diario es un buen ejercicio para cuidar la salud corporal. Trabajar en desarrollar masa muscular también es una buena manera de cuidar el organismo, principalmente después de los 30 años, cuando empiezan a aparecer los primeros problemas de columna o incluso de articulaciones. Pero incluso las actividades que se consideran saludables deben tener un límite, porque de forma desmedida pueden ser perjudiciales para la salud.
La vigorexia es un trastorno psicológico, también conocido como dismorfia muscular o complejo de Adonis. Hay una alteración de la imagen corporal que la persona presenta de sí misma y se caracteriza por desarrollar una preocupación excesiva por su físico. Una de las consecuencias más graves de la vigorexia es que la persona puede desarrollar conductas alimentarias complejas en un afán de tener una alimentación más saludable.
Toda persona que requiera seguir una rutina exigida que demande más energía a su cuerpo debe consultar con un especialista en nutrición. Es que los entrenamientos por sí mismos no valen nada cuando se trata de generar algunos cambios en el cuerpo. En la vigorexia, el paciente suele no consultar con nutricionistas e implementar dietas incompletas.
Signos de alerta de la vigorexia
La vigorexia, en todos sus casos, debe ser diagnosticada por un especialista en salud mental. A su vez, el paciente debe hacer las consultas derivadas que se le indiquen. Pero generalmente, presenta algunas características comunes como:
- Seguir una dieta alimentaria estricta con el consumo exagerado de proteínas y sustancias como esteroides anabolizantes
- Realizar una actividad física extrema con el fin de aumentar la masa muscular y conseguir un cuerpo musculoso
- Establecer ejercicios que se adecúen al nivel físico de la persona, evitando sobreesfuerzos innecesarios.
- No detener el ejercicio en el momento en el que se presente fatiga, cansancio o dolor muscular excesivos
Recomendaciones para prevenir la vigorexia
Hay algunas recomendaciones cruciales para prevenir la vigorexia. El Ministerio de Salud Pública de Tucumán recomienda, en primer lugar, asesorarse en todo aspecto, tanto en lo que respecta al cuidado del físico y desarrollo de la musculatura, como al cuidado de la salud y la nutrición.
Al hacer un programa de ejercicios es necesario estar supervisado por un entrenador profesional. Este analizará cuáles son las capacidades del cuerpo y, en relación a ello, podrá indicar regímenes adecuados. Por otra parte, es saludable realizarse exámenes físicos para conocer el estado de salud, las necesidades y capacidades del individuo y adaptar los ejercicios a esto.