Secciones
SociedadSalud

¿El límite del fitness? Señales de alerta de la vigorexia y cómo prevenirla

La vigorexia puede desencadenar conductas peligrosas como los trastornos alimentarios. Para mantener un cuerpo en buen estado, siempre es recomendable consultar con especialistas que asesoren para evitar perjudicar el organismo.

¿El límite del fitness? Señales de alerta de la vigorexia y cómo prevenirla Foto: Clínica Vitaluz
Hace 2 Hs

Entrenar a diario es un buen ejercicio para cuidar la salud corporal. Trabajar en desarrollar masa muscular también es una buena manera de cuidar el organismo, principalmente después de los 30 años, cuando empiezan a aparecer los primeros problemas de columna o incluso de articulaciones. Pero incluso las actividades que se consideran saludables deben tener un límite, porque de forma desmedida pueden ser perjudiciales para la salud.

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

La vigorexia es un trastorno psicológico, también conocido como dismorfia muscular o complejo de Adonis. Hay una alteración de la imagen corporal que la persona presenta de sí misma y se caracteriza por desarrollar una preocupación excesiva por su físico. Una de las consecuencias más graves de la vigorexia es que la persona puede desarrollar conductas alimentarias complejas en un afán de tener una alimentación más saludable.

Toda persona que requiera seguir una rutina exigida que demande más energía a su cuerpo debe consultar con un especialista en nutrición. Es que los entrenamientos por sí mismos no valen nada cuando se trata de generar algunos cambios en el cuerpo. En la vigorexia, el paciente suele no consultar con nutricionistas e implementar dietas incompletas.

Signos de alerta de la vigorexia

La vigorexia, en todos sus casos, debe ser diagnosticada por un especialista en salud mental. A su vez, el paciente debe hacer las consultas derivadas que se le indiquen. Pero generalmente, presenta algunas características comunes como:

- Seguir una dieta alimentaria estricta con el consumo exagerado de proteínas y sustancias como esteroides anabolizantes

- Realizar una actividad física extrema con el fin de aumentar la masa muscular y conseguir un cuerpo musculoso

- Establecer ejercicios que se adecúen al nivel físico de la persona, evitando sobreesfuerzos innecesarios.

- No detener el ejercicio en el momento en el que se presente fatiga, cansancio o dolor muscular excesivos

Recomendaciones para prevenir la vigorexia

Hay algunas recomendaciones cruciales para prevenir la vigorexia. El Ministerio de Salud Pública de Tucumán recomienda, en primer lugar, asesorarse en todo aspecto, tanto en lo que respecta al cuidado del físico y desarrollo de la musculatura, como al cuidado de la salud y la nutrición.

Al hacer un programa de ejercicios es necesario estar supervisado por un entrenador profesional. Este analizará cuáles son las capacidades del cuerpo y, en relación a ello, podrá indicar regímenes adecuados. Por otra parte, es saludable realizarse exámenes físicos para conocer el estado de salud, las necesidades y capacidades del individuo y adaptar los ejercicios a esto.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
3

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
4

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
5

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

La música no da para vivir, pero el sueño sigue: la historia del albañil que emociona con su canto en Tafí del Valle
6

"La música no da para vivir, pero el sueño sigue": la historia del albañil que emociona con su canto en Tafí del Valle

Más Noticias
Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Comentarios