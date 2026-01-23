¿El límite del fitness? Señales de alerta de la vigorexia y cómo prevenirla

La vigorexia es un trastorno psicológico, también conocido como dismorfia muscular o complejo de Adonis. Hay una alteración de la imagen corporal que la persona presenta de sí misma y se caracteriza por desarrollar una preocupación excesiva por su físico. Una de las consecuencias más graves de la vigorexia es que la persona puede desarrollar conductas alimentarias complejas en un afán de tener una alimentación más saludable.