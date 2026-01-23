Polémica en la Fórmula 1: una escudería no participará de las pruebas iniciales en Barcelona por contratiempos con su nuevo auto
La decisión fue confirmada por Williams, que no llegará a tiempo para el shakedown previsto entre el 26 y el 30 de enero en Montmeló. La escudería británica optó por continuar con pruebas internas y simulaciones.
La pretemporada de la Fórmula 1 2026 tendrá una ausencia en sus primeras pruebas. Williams F1 Team confirmó que no participará del shakedown previsto en el Circuit Barcelona-Catalunya, que se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero, debido a retrasos en el desarrollo de su nuevo monoplaza.
La escudería con sede en Grove comunicó la decisión a través de un mensaje oficial en redes sociales, en el que explicó que el programa del FW48 no llegó a tiempo para salir a pista en España. “Tomamos la decisión de no participar en el test de la próxima semana en Barcelona tras retrasos en el programa FW48, mientras seguimos trabajando para alcanzar el máximo rendimiento del coche”, indicó el equipo.
En lugar de presentarse en Montmeló, Williams optará por continuar con pruebas internas y un programa de simulación virtual (VTT) con el auto de 2026. El objetivo es llegar mejor preparado a los tests oficiales que se disputarán en Bahréin, del 11 al 13 de febrero, y al inicio del campeonato en Melbourne.
La ausencia en Barcelona implica que Carlos Sainz y Alex Albon no podrán sumar kilómetros en pista durante esta primera instancia de la pretemporada. De todos modos, el equipo confía en compensar esa falta de rodaje con los ensayos posteriores en Medio Oriente, donde ambos pilotos dispondrán de los días reglamentarios antes del debut en el Mundial.
Si bien Williams no detalló los motivos técnicos de la demora, en el ambiente de la Fórmula 1 trascendió que el FW48 habría tenido dificultades para superar los exigentes crash tests impuestos por la FIA, que en 2026 se endurecieron tanto en cantidad como en rigurosidad. Desde el equipo británico no confirmaron ni desmintieron esa versión.
No es la primera vez que Williams enfrenta un contratiempo de este tipo. En 2019 también se perdió parte de las pruebas iniciales por problemas en la construcción de su auto. Esta vez, la escudería apuesta a reorganizar su plan de trabajo y llegar en condiciones competitivas a Bahréin, con la mira puesta en un año marcado por el cambio reglamentario y grandes desafíos técnicos.