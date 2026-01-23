Polémica en la Fórmula 1: una escudería no participará de las pruebas iniciales en Barcelona por contratiempos con su nuevo auto

La escudería con sede en Grove comunicó la decisión a través de un mensaje oficial en redes sociales, en el que explicó que el programa del FW48 no llegó a tiempo para salir a pista en España. “Tomamos la decisión de no participar en el test de la próxima semana en Barcelona tras retrasos en el programa FW48, mientras seguimos trabajando para alcanzar el máximo rendimiento del coche”, indicó el equipo.