Dictarán talleres de oficios gratuitos en la Municipalidad

Cómo inscribirse a los talleres de oficios de la Municipalidad

Las inscripciones abrieron este jueves y cerrarán este viernes 23 y los cupos son limitados, lo que significa que hay un tope de cursantes por clase. Quienes estén interesados en anotarse a uno de los talleres deberán acudir de manera presencial a la avenida Juan B. Justo 951. Deberán presentar la documentación solicitada por la Municipalidad, es decir, fotocopia de DNI y negativa de ANSES.