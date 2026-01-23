Secciones
Dictarán talleres de oficios gratuitos en la Municipalidad

El municipio capitalino abrió las inscripciones para capacitaciones gratuitas en carpintería, electricidad, peluquería y dibujo con rápida salida laboral.

La Municipalidad tiene cuatro propuestas para los vecinos de la capital. Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso a disposición de los capitalinos una serie de talleres de oficios. La oferta permite a personas de todas las edades capacitarse, adquirir conocimientos y formarse para facilitar la salida laboral. Los oficios suelen tener una alta demanda y permiten insertarse en el mercado de trabajo en menos tiempo que las formaciones académicas más extensas.

Estos cursos pueden representar también una autonomía económica para trabajar de manera independiente, ofrecer servicios por cuenta propia o armar microemprendimientos. La propuesta se enmarca en las acciones impulsadas por el Municipio para promover el aprendizaje de habilidades prácticas y generar espacios de formación y recreación.

Cómo inscribirse a los talleres de oficios de la Municipalidad

Las inscripciones abrieron este jueves y cerrarán este viernes 23 y los cupos son limitados, lo que significa que hay un tope de cursantes por clase. Quienes estén interesados en anotarse a uno de los talleres deberán acudir de manera presencial a la avenida Juan B. Justo 951. Deberán presentar la documentación solicitada por la Municipalidad, es decir, fotocopia de DNI y negativa de ANSES.

Se dictarán estas cuatro propuestas:

- Curso de Auxiliar en Carpintería: se dictará los martes y los jueves de 9 a 11.30. Las clases iniciarán el martes 27 de enero.

- Curso de Auxiliar Electricista: las clases se dictarán los martes y los jueves de 8.30 a 11. Estas comenzarán el martes 27 de enero.

- Curso de Auxiliar en Cuidados Capilares: las clases se impartirán los lunes y los miércoles de 9 a 12. El inicio está previsto para el miércoles 8 de enero.

- Curso de Gigantografía Manual: clases enfocadas en el dibujo a partir de una cuadrícula. Se dictará los viernes de 9 a 12. El inicio está programado para el viernes 30 de enero.

Además de los cuatro talleres de oficios que impartirá la Municipalidad, habrá también una propuesta recreativa. En la misma sede se dictarán clases gratuitas de Zumba, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de inscripción. Las clases serán los martes y jueves de 17.30 a 18.30.

