Día Nacional del músico: ¿a qué cantante celebra hoy Argentina?

La grandeza de Spinetta, según dicen quienes lo conocieron, también está radicada en su capacidad de evaluar y poner a examen su propia obra. Eso lo dejó claro cuando, en una entrevista, habló de la popular canción. “El que canta es bravo, porque de alguna manera es algo que está en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo quiere que la mina se quede ahí y que no se mueva y quiere ser el único protagonista él”, explicó sobre su canción.