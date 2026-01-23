Secciones
Día Nacional del músico: ¿a qué cantante celebra hoy Argentina?

A 76 años del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, celebramos el Día Nacional del Músico recordando su inmensa obra y su particular capacidad para deconstruir sus propias creaciones frente a los cambios sociales.

Día Nacional del músico: ¿a qué cantante celebra hoy Argentina? Foto: Music Exchange
Hace 2 Hs

Cada 23 de enero, Argentina conmemora el Día Nacional del Músico en homenaje a uno de los más prolíficos artistas del país. Hoy se rinde honor a los músicos, pero también al nacimiento de Luis Alberto el “Flaco” Spinetta, quien dejó una obra maravillosa en la producción nacional y nació un día como hoy, de 1950, en el barrio porteño de Núñez.

La dura historia detrás de "Seguir viviendo sin tu amor": a quién dedicó Spinetta el tema que marcó su carrera

La dura historia detrás de Seguir viviendo sin tu amor: a quién dedicó Spinetta el tema que marcó su carrera

En reconocimiento a su trayectoria y a su legado artístico, esta fecha fue instituida como Día Nacional del Músico por la Ley 27.106, con el propósito de poner en valor el trabajo de quienes hacen de la música una expresión esencial de la identidad cultural del país.

Criado en un entorno familiar atravesado por la música –su padre era cantor aficionado de tango–, Spinetta comenzó a tocar la guitarra desde muy joven y a escribir canciones en la adolescencia. A fines de la década de 1960, participó del surgimiento del rock argentino como una forma de expresión propia, en diálogo con la poesía y la sensibilidad de su tiempo.

El “Flaco” Spinetta analizó el machismo en “Muchacha ojos de papel”

Los oyentes descontextualizados que escuchan hoy “Muchacha ojos de papel” le hacen llegar automáticamente una catarata de críticas. Es que el tono imperativo elegido por Spinetta para su composición hoy habla directamente de machismo. Lo que pocos saben es que Spinetta fue tal vez el primero en criticar y analizar su propia canción, incluso con argumentos que reconocieron ese machismo explícito.

La grandeza de Spinetta, según dicen quienes lo conocieron, también está radicada en su capacidad de evaluar y poner a examen su propia obra. Eso lo dejó claro cuando, en una entrevista, habló de la popular canción. “El que canta es bravo, porque de alguna manera es algo que está en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo quiere que la mina se quede ahí y que no se mueva y quiere ser el único protagonista él”, explicó sobre su canción.

Enseguida destacó que, para lograr que se quede, comete un acto incluso violento. “Incluso, si es necesario, la va a dejar embarazada, por eso fabrica un castillo en su vientre, para que no entre nadie. Entonces es algo machista –asumió–. Y después le afana un color. ¿Por qué? Pobre piba”.

