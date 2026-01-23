Susana Giménez tendrá el sueldo más alto en 2026: cuánto le pagarán por su nuevo proyecto

Según trascendió en el programa Socios del Espectáculo, la propuesta principal es que Susana Giménez se convierta en una de las caras centrales de Telefe durante el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su rol sería el de embajadora del canal en un evento clave a nivel global, una función que hasta ahora estaba asociada a otras figuras.