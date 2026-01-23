Secciones
Susana Giménez tendrá el sueldo más alto en 2026: cuánto le pagarán por su nuevo proyecto

La diva cerró un acuerdo histórico para su regreso a la televisión en 2026, con un contrato millonario que la posiciona como la figura mejor paga por un proyecto especial.

Hace 2 Hs

El 2026 comenzó con fuertes movimientos en la televisión argentina y una protagonista indiscutida: Susana Giménez. Tras semanas de negociaciones reservadas con las autoridades de Telefe, la conductora selló su regreso a la pantalla con un acuerdo que la posiciona como la figura mejor remunerada del medio, desplazando a otros nombres fuertes de la grilla.

Luego de haber deslizado públicamente que el canal tenía intenciones de contar nuevamente con ella, la diva mantuvo conversaciones directas con la cúpula de la emisora, encabezada por Darío Turovelzky y Federico Levrino. De ese intercambio surgió un proyecto ambicioso y un contrato acorde a su peso histórico en la televisión argentina.

Según trascendió en el programa Socios del Espectáculo, la propuesta principal es que Susana Giménez se convierta en una de las caras centrales de Telefe durante el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su rol sería el de embajadora del canal en un evento clave a nivel global, una función que hasta ahora estaba asociada a otras figuras.

En el plano económico, la negociación fue tan firme como exitosa. La conductora habría dejado en claro su intención de liderar el ranking salarial del sector y, finalmente, logró su objetivo. Con este nuevo acuerdo, superaría los ingresos de otros conductores de primera línea, como los valores mensuales que perciben figuras consolidadas de la televisión actual.

Pero el regreso de Susana no se limitaría al clima mundialista. Para el segundo semestre del año, Telefe y la productora ya trabajan en un ciclo de entrevistas exclusivas. El formato prevé encuentros “mano a mano” con celebridades internacionales de primer nivel, y el canal ya inició gestiones para concretar entre cuatro y seis entrevistas con estrellas de alcance global.

