Un festejo íntimo y en familia: así celebró la Navidad Susana Giménez en Punta del Este

Familiares de la diva compartieron en redes postales y divertidos videos del encuentro que rápidamente llamaron la atención.

Hace 49 Min

Susana Giménez celebró la Navidad en la intimidad de su casa de Punta del Este, rodeada por su círculo más cercano. La diva compartió una velada familiar relajada, lejos de los grandes eventos, aunque el festejo no pasó inadvertido: varios de sus familiares publicaron imágenes del encuentro en redes sociales.

Durante la noche, la conductora tomó su celular para registrar distintos momentos de la cena. En uno de los videos, luego de un pequeño contratiempo al enfocarse a sí misma, apuntó la cámara hacia su hermano Patricio Giménez y le dedicó un elogio espontáneo: “Pero qué lindo salís, muy bien. La luz hoy es espléndida”.

Las imágenes también permitieron ver a Carolina Giménez Aubert, hermana de Susana. En ese contexto, la conductora destacó el trabajo de Carolina en la organización del festejo: “Carito una genia, preparó la mesa, la casa, la decoración. Increíble”. En el registro también aparecen Mecha Sarrabayrouse y Federico Giménez

Finalmente, fue la propia Mecha quien compartió una tierna postal del encuentro en su cuenta oficial de Instagram.

Temas UruguayPunta del EsteSusana Giménez
