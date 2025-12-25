Un festejo íntimo y en familia: así celebró la Navidad Susana Giménez en Punta del Este

Durante la noche, la conductora tomó su celular para registrar distintos momentos de la cena. En uno de los videos, luego de un pequeño contratiempo al enfocarse a sí misma, apuntó la cámara hacia su hermano Patricio Giménez y le dedicó un elogio espontáneo: “Pero qué lindo salís, muy bien. La luz hoy es espléndida”.