Secciones
EspectáculosFamosos

Piel de gallina: Nico Vázquez recordaba a su hermano y pasó algo extraño al aire

El actor relataba en el ciclo de Matías Martin una emotiva experiencia que había vivido en un supermercado al recordar a Santiago Vázquez cuando sucedió algo inesperado en el estudio de Urbana Play.

Nicolás Vázquez y su hermano Santiago Nicolás Vázquez y su hermano Santiago Caras
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Nico Vázquez vivió un momento inesperado y desconcertante en pleno programa de radio mientras recordaba a su hermano Santiago, quien falleció en 2016 a los 27 años por una miocardiopatía hipertrófica. “Siento que él está ahí, que me acompaña”, expresó, sensibilizado. 

Facundo Arana y María Susini se habrían separado tras casi 20 años en pareja

Facundo Arana y María Susini se habrían separado tras casi 20 años en pareja

La anécdota ocurrió durante su participación en Todo Pasa, el ciclo conducido por Matías Martin por Urbana Play, cuando, justo en el momento en que relataba una emotiva experiencia vinculada a su hermano, las luces del estudio comenzaron a parpadear y la transmisión se interrumpió por unos segundos, sorprendiendo a todos los presentes

Nico Vázquez estaba hablando de su hermano fallecido y pasó algo sorprendente en el estudio

El testimonio de Nico Vázquez sobre la muerte de su hermano Santiago Vázquez tomó un giro inesperado en pleno estudio de radio, cuando las luces se apagaron justo mientras el actor contaba que, a nueve años de su fallecimiento, continúa percibiendo “señales” de su presencia.

Según contó al aire, una mujer se acercó para pedirle una foto con su hijo. El nene no sabía quién era el actor, pero el momento tenía un significado especial para la madre. “Me acerqué y le pregunté cómo se llamaba. Me respondió ‘Santi’”, recordó Vázquez, conmovido por la coincidencia, ocurrida luego de haber pedido una señal a su hermano.

El clima de sorpresa se profundizó cuando, en medio del relato, las luces del estudio comenzaron a parpadear hasta apagarse. “¡Ohhh! ¡La puta madre, boludo!”, exclamó el conductor. Con humor, el actor reaccionó: “Bueno, esas son las señales que yo digo que acá está. Santi, igual no hagas tantas cagadas acá para decir que me estás escuchando”.

“¿Alguien tocó una tecla? A mí no… No me jodan con estas cosas porque se cortó la luz en el estudio, no sé si fue en la radio…”, continuó Martin, sorprendido. “Es increíble lo que acaba de pasar”, agregó Vázquez. “Parpadearon las luces y ahora está todo a punto de prenderse”, afirmó.

La muerte del hermano de Nicolás Vázquez: quién era Santiago y qué le pasó

La muerte de Santiago Vázquez, hermano del actor Nicolás Vázquez, marcó un antes y un después en la vida personal y pública del artista. El fallecimiento ocurrió en 2016, cuando Santiago tenía 27 años, y generó una profunda conmoción tanto en su familia como en el ambiente artístico argentino.

Según se informó en aquel momento, Santiago murió durante unas vacaciones con amigos a causa de una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad cardíaca congénita que puede provocar arritmias fatales y que, en muchos casos, no presenta síntomas previos evidentes. La noticia fue confirmada por el propio Nico Vázquez a través de sus redes sociales.

Temas Nicolas VazquezMatías Martin
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
3

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
4

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
5

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Los vecinos de Felipe “El Militar” Sosa están aterrados por el caso
6

Los vecinos de Felipe “El Militar” Sosa están aterrados por el caso

Más Noticias
Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Quinta renuncia en 24 horas: deja el cargo el titular del Enargas, en medio de la reestructuración del sistema energético

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Comentarios