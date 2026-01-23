Piel de gallina: Nico Vázquez recordaba a su hermano y pasó algo extraño al aire

Nico Vázquez vivió un momento inesperado y desconcertante en pleno programa de radio mientras recordaba a su hermano Santiago, quien falleció en 2016 a los 27 años por una miocardiopatía hipertrófica. “Siento que él está ahí, que me acompaña”, expresó, sensibilizado.
La anécdota ocurrió durante su participación en Todo Pasa, el ciclo conducido por Matías Martin por Urbana Play, cuando, justo en el momento en que relataba una emotiva experiencia vinculada a su hermano, las luces del estudio comenzaron a parpadear y la transmisión se interrumpió por unos segundos, sorprendiendo a todos los presentes
Nico Vázquez estaba hablando de su hermano fallecido y pasó algo sorprendente en el estudio
El testimonio de Nico Vázquez sobre la muerte de su hermano Santiago Vázquez tomó un giro inesperado en pleno estudio de radio, cuando las luces se apagaron justo mientras el actor contaba que, a nueve años de su fallecimiento, continúa percibiendo “señales” de su presencia.
Según contó al aire, una mujer se acercó para pedirle una foto con su hijo. El nene no sabía quién era el actor, pero el momento tenía un significado especial para la madre. “Me acerqué y le pregunté cómo se llamaba. Me respondió ‘Santi’”, recordó Vázquez, conmovido por la coincidencia, ocurrida luego de haber pedido una señal a su hermano.
El clima de sorpresa se profundizó cuando, en medio del relato, las luces del estudio comenzaron a parpadear hasta apagarse. “¡Ohhh! ¡La puta madre, boludo!”, exclamó el conductor. Con humor, el actor reaccionó: “Bueno, esas son las señales que yo digo que acá está. Santi, igual no hagas tantas cagadas acá para decir que me estás escuchando”.
“¿Alguien tocó una tecla? A mí no… No me jodan con estas cosas porque se cortó la luz en el estudio, no sé si fue en la radio…”, continuó Martin, sorprendido. “Es increíble lo que acaba de pasar”, agregó Vázquez. “Parpadearon las luces y ahora está todo a punto de prenderse”, afirmó.
La muerte del hermano de Nicolás Vázquez: quién era Santiago y qué le pasó
La muerte de Santiago Vázquez, hermano del actor Nicolás Vázquez, marcó un antes y un después en la vida personal y pública del artista. El fallecimiento ocurrió en 2016, cuando Santiago tenía 27 años, y generó una profunda conmoción tanto en su familia como en el ambiente artístico argentino.
Según se informó en aquel momento, Santiago murió durante unas vacaciones con amigos a causa de una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad cardíaca congénita que puede provocar arritmias fatales y que, en muchos casos, no presenta síntomas previos evidentes. La noticia fue confirmada por el propio Nico Vázquez a través de sus redes sociales.