Anorexia, quiebra y mudanza: la modelo tucumana Lara Bernasconi habló de los momentos más duros de su vida

Corría el año 1995 y Tucumán estaba a punto de hacer el traspaso del gobierno de Ramón "Palito" Ortega al de Antonio Bussi. En el plano nacional, Carlos Saúl Menem acababa de asumir de forma anticipada. A escala macro, en el mundo occidental crecía una tendencia cada vez más abrumadora que generaba grandes expectativas entre las mujeres: el supermodelaje. En este contexto, creció Lara Bernasconi, la modelo tucumana que conquistó pasarelas en todo el país y el mundo y que estuvo en diálogo con el diario La Nación, donde repasó algunos de los hitos de su carrera y vida personal.