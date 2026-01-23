Quién es Ian Sielecki, el embajador argentino que no quiso hablar en el Parlamento francés ante un mapa que mostraba a Malvinas como británicas
Ian Sielecki interrumpió una exposición en la Asamblea Nacional al negarse a hablar frente a un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico, en defensa de la soberanía argentina.
El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, fue noticia este jueves tras interrumpir su participación en la Asamblea Nacional francesa al advertir que el mapa ubicado detrás de él identificaba a las Islas Malvinas como territorio del Reino Unido. Ante esa situación, solicitó que el mapa fuera cubierto y aclaró que no podía continuar su exposición en esas condiciones.
El episodio tuvo lugar durante una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores, en el momento en que el diplomático era presentado. Al notar la referencia “R-U” debajo de las Islas Malvinas, aguardó su turno y, al iniciar su intervención, agradeció la invitación antes de plantear el inconveniente.
Sielecki explicó que no podía expresarse frente a una representación que mostraba a las Malvinas y al Atlántico Sur como parte del territorio británico, ya que hacerlo implicaría legitimar una situación que vulnera el derecho internacional y afecta la soberanía argentina.
Ante su planteo, el presidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros intentó minimizar el señalamiento y sostuvo que se trataba de un territorio en disputa. Sin embargo, el embajador respondió que el mapa no reflejaba esa condición y que la identificación como Reino Unido era explícita. Para ilustrarlo, comparó el hecho con un supuesto embajador ucraniano obligado a hablar frente a un mapa que mostrara como propios territorios ocupados por Rusia.
Finalmente, y frente a la evidente incomodidad del diplomático argentino, el titular de la comisión solicitó que el mapa fuera cubierto. Minutos después, tras una breve conversación interna, las autoridades resolvieron tapar las Islas Malvinas con un papel adhesivo.
¿Quién es Ian Sielecki?
Ian Sielecki, de 34 años, es politólogo y diplomático. Se desempeña como embajador de Argentina en Francia y ante el Principado de Mónaco, cargo para el que fue designado durante la gestión del presidente Javier Milei. Está formado académicamente en instituciones europeas, con estudios en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y una maestría en la Universidad de Cambridge, lo que le otorgó un perfil especialmente preparado para las relaciones internacionales.
Desde su llegada a la embajada en 2024, Sielecki se enfocó en fortalecer la cooperación económica y política con Francia y la Unión Europea, aunque su gesto en la Asamblea Nacional lo situó momentáneamente en el centro de la escena diplomática internacional.
En 2020, Sielecki protagonizó un momento viral durante una conferencia de Alberto Fernández en el Instituto Sciences Po de París. Allí, el joven formuló una pregunta que incomodó al entonces mandatario: “¿Qué responsabilidad tiene el peronismo por la situación económica que usted describe, dado que gobernó muchos años?”. Fernández respondió defendiendo su gestión y atribuyendo culpas a los gobiernos no peronistas, aunque cerró con tono conciliador: “Nos hemos conocido recién y no quiero contradecirte”.
El episodio generó repercusión en redes y en diversos sectores políticos argentinos, donde su actitud fue celebrada como una defensa de la posición soberanista del país sobre las Malvinas, un punto de la política exterior que Buenos Aires mantiene vigente desde décadas atrás.