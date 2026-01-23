Quién es Ian Sielecki, el embajador argentino que no quiso hablar en el Parlamento francés ante un mapa que mostraba a Malvinas como británicas

¿Quién es Ian Sielecki?

Ian Sielecki, de 34 años, es politólogo y diplomático. Se desempeña como embajador de Argentina en Francia y ante el Principado de Mónaco, cargo para el que fue designado durante la gestión del presidente Javier Milei. Está formado académicamente en instituciones europeas, con estudios en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y una maestría en la Universidad de Cambridge, lo que le otorgó un perfil especialmente preparado para las relaciones internacionales.