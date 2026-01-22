Tensión diplomática en Francia: el embajador argentino se negó a hablar ante un mapa que atribuía las Malvinas al Reino Unido

Ante la interrupción, Fuchs intentó matizar la situación señalando que todos sabían que se trataba de un "territorio en disputa". Sin embargo, Sielecki retrucó con una analogía de alto impacto geopolítico en Europa: “Es como si se le pidiera al embajador de Ucrania que viniera a hablar frente a un mapa que mostrara los territorios ocupados por Rusia como parte legítima de Rusia. Estoy seguro que mi colega ucraniano se negaría de manera categórica”.