Tensión diplomática en Francia: el embajador argentino se negó a hablar ante un mapa que atribuía las Malvinas al Reino Unido
El incidente ocurrió en la Asamblea Nacional. Ian Sielecki interrumpió el inicio de su presentación al notar que el gráfico a sus espaldas marcaba a las islas con la sigla "R-U".
Un inesperado incidente diplomático tuvo lugar durante una audiencia en el parlamento francés, cuando el embajador argentino en ese país, Ian Sielecki, se rehusó a comenzar su alocución hasta que se subsanara un error en la cartografía del recinto. El funcionario advirtió que el mapa situado justo detrás de su estrado identificaba a las Islas Malvinas como territorio del Reino Unido.
La situación se desencadenó mientras Bruno Fuchs, presidente de la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional, presentaba al diplomático. Una asistente alertó a Sielecki sobre el detalle en el mapa: debajo de las islas figuraba, entre paréntesis, la sigla “R-U”. El embajador observó la imagen con estupor y, al recibir la palabra, decidió no dejar pasar el hecho.
Tras agradecer la invitación y destacar el creciente interés de Francia por la situación argentina, Sielecki cambió el tono: “Lamentablemente debo señalar que existe un pequeño problema, señor presidente, que, en realidad, es un gran problema para mi país. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur como si formaran parte del territorio del Reino Unido”.
"Una violación flagrante"
El representante argentino fue contundente al explicar por qué no podía continuar bajo esas condiciones. Argumentó que hablar frente a ese gráfico implicaría "legitimar una situación que constituye un atentado contra la soberanía de mi país, contra la dignidad misma de la Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”.
Ante la interrupción, Fuchs intentó matizar la situación señalando que todos sabían que se trataba de un "territorio en disputa". Sin embargo, Sielecki retrucó con una analogía de alto impacto geopolítico en Europa: “Es como si se le pidiera al embajador de Ucrania que viniera a hablar frente a un mapa que mostrara los territorios ocupados por Rusia como parte legítima de Rusia. Estoy seguro que mi colega ucraniano se negaría de manera categórica”.
Aunque inicialmente las autoridades parlamentarias se mostraron reacias a modificar el escenario, argumentando que los mapas llevaban allí "muchísimo tiempo", la firmeza del reclamo argentino obligó a una acción inmediata. Tras una breve deliberación, se decidió tapar las islas en el mapa con una nota adhesiva amarilla. Solo entonces Sielecki procedió con su exposición.
El episodio en París resalta la vigencia del conflicto por la soberanía. Recientemente, a principios de diciembre, la Cancillería argentina había expresado su "más enérgico rechazo" ante el anuncio de inversiones para explotar el yacimiento Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte por parte de las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum, calificadas como "ilegítimas licenciatarias".
Ian Sielecki, de 34 años, fue designado embajador por la administración de Javier Milei. Con un perfil académico y profesional fuertemente ligado a Francia (es egresado del Liceo Franco Argentino Jean Mermoz y licenciado en Ciencia Política por SciencesPo), el diplomático ha cultivado vínculos cercanos con el entorno del "macronismo" desde sus años de estudiante en París.