Un amplio recorrido por distintas propuestas norteñas

Hace seis años, los cantantes Marcos Serrano y Ezequiel Nieva decidieron lanzar su grupo Río2 y desde entonces transitaron distintos festivales en la provincia y en la región.

Identificado con el folclore tradicional, en cada show la formación presenta un repertorio integrado por temas conocidos del cancionero popular norteño y composiciones propias, ya con una formación ampliada a otros integrantes en la interpretación instrumental.

Para celebrar su cumpleaños, hoy desplegará una intensa actividad desde su Río Seco de origen, con un encuentro en la parrilla Leño’s del que participarán además Las Voces del Boquerón, Los Hermanos Lobo, La Quemazón y Randeros.

En el recorrido de las peñas de la capital, La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia los shows en vivo de Nacho Romano, Ruderales, Carly Castro y Sonkoy Tucma; mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) estarán Los 4 de Tucumán, La Changada, Canto Norteño y Rodrigo Olea. En tanto, La Casa de Yamil (España 153) anuncia a Los 3 del Río, Carperos y Gabriel Sánchez; y Lo de la Paliza (Laprida 181), a Ser Herencia.