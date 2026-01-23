Alerta sanitaria en Florianópolis: más de un tercio de las playas no es apto para el baño

En Jurerê y Praia Mole, los puntos analizados se consideraron aptos para el ingreso al mar. En cambio, en Joaquina, el punto arrojó valores que determinan la condición de no apto. En Praia da Daniela, la mayoría de los tramos mantiene niveles adecuados de calidad del agua. En Canasvieiras, solo un punto, situado frente a la Rua Acary Margarida, fue clasificado como no apto, mientras que en el resto de los sectores hay condiciones seguras para los bañistas. En el caso de Ingleses, la calidad del agua varía según la proximidad al río Capivari y a las descargas pluviales. En Praia Brava, la mayoría de los puntos cumple con los parámetros sanitario. En Santo Antônio de Lisboa, los dos puntos evaluados resultaron aptos para el baño, mientras que en Lagoinha do Norte se recomienda prestar especial atención a los sectores próximos a la salida de la laguna, donde pueden registrarse episodios aislados de contaminación.