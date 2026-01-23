Alerta sanitaria en Florianópolis: más de un tercio de las playas no es apto para el baño

La temporada de verano en el sur de Brasil se desarrolla en un contexto de alerta sanitaria. El último reporte del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA), organismo del Estado brasileño, señaló que más de un tercio de los puntos monitoreados en las playas de la región no presenta condiciones seguras para el baño. El relevamiento detectó focos de contaminación por la bacteria Escherichia coli en sectores con alta afluencia turística.
Desde el instituto recomendaron a visitantes y residentes consultar de manera periódica el estado del agua antes de ingresar al mar, especialmente después de lluvias intensas y en zonas cercanas a desembocaduras de ríos o canales. La advertencia se basa en que la ingesta accidental de agua contaminada puede generar problemas de salud.
El aumento de casos de afecciones gastrointestinales, que incluyen diarrea, vómitos y dolor abdominal, junto con la identificación puntual de sectores comprometidos, obliga a reforzar las medidas de prevención. Según el tablero oficial del Ministerio de Salud de Brasil, que utiliza el sistema nacional de vigilancia SivepI-DDA/Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA), en lo que va del año se registraron 10.649 episodios de este tipo en Santa Catarina.
El Informe de Balneabilidad Nº10 de la temporada 2025/2026 detalló que de los 260 puntos evaluados en las playas, el 34,23% fue clasificado como no apto para el baño, lo que representa 89 sectores con niveles de Escherichia coli por encima de los límites establecidos por la Resolución Conama Nº 274/2000.
La normativa establece que un área solo es apta si al menos el 80% de las muestras de las últimas cinco semanas registra menos de 800 bacterias por cada 100 ml de agua. En Florianópolis, 29 puntos fueron considerados impropios y 59 aptos. El informe aclara que la contaminación afecta tramos específicos, principalmente cercanos a desembocaduras y áreas urbanas con alta carga cloacal.
Las demás playas
En Jurerê y Praia Mole, los puntos analizados se consideraron aptos para el ingreso al mar. En cambio, en Joaquina, el punto arrojó valores que determinan la condición de no apto. En Praia da Daniela, la mayoría de los tramos mantiene niveles adecuados de calidad del agua. En Canasvieiras, solo un punto, situado frente a la Rua Acary Margarida, fue clasificado como no apto, mientras que en el resto de los sectores hay condiciones seguras para los bañistas. En el caso de Ingleses, la calidad del agua varía según la proximidad al río Capivari y a las descargas pluviales. En Praia Brava, la mayoría de los puntos cumple con los parámetros sanitario. En Santo Antônio de Lisboa, los dos puntos evaluados resultaron aptos para el baño, mientras que en Lagoinha do Norte se recomienda prestar especial atención a los sectores próximos a la salida de la laguna, donde pueden registrarse episodios aislados de contaminación.
Señales de alarma
Síntomas de una gastroenteritis
Según el Ministerio de Salud de Brasil, las enfermedades diarreicas agudas son infecciones gastrointestinales con al menos tres episodios de diarrea aguda en 24 horas. Los síntomas son diarrea, vómitos, náuseas, fiebre y dolor abdominal. En algunos casos, con sangre o moco en las heces. Existe riesgo de deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores. La Escherichia coli es la bacteria asociada a cuadros más graves cuando contamina agua o alimentos.