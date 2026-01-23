"La música no da para vivir, pero el sueño sigue": la historia del albañil que emociona con su canto en Tafí del Valle

Tiene 41 años y organiza sus días como puede. De lunes a viernes trabaja en la construcción, desde las 8 hasta las 17. Cuando termina la jornada, muchas veces el destino no es la casa, sino el club, al que conduce desde el año pasado. Los sábados tampoco hay descanso. No asiste a la obra, pero se trabaja igual: se cocina, se organizan eventos sociales y se junta plata para seguir levantando lo que todavía está a medio hacer.