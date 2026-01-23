Naturaleza y música se unen en la Peña de Los Puesteros

Una fusión íntima entre el folclore y la naturaleza, bajo las estrellas y a la vista del dique La Angostura de Tafí del Valle, es la propuesta que desplegará esta noche la Peña de Los Puesteros, que comenzará a las 21 en el predio Recórcholis Summer (en Ojo de Agua), con la idea de ser la mejor propuesta de la villa turística.
Así, Camilo Soaje, Diego Trejo, Agustín Viejobueno y Julio Cossio oficiarán de anfitriones del encuentro al aire libre, que tendrá también la participación de los solistas Colo Wilde y Nico Ramos y de la banda Signos, mientras que las danzas serán aportadas por el Ballet Calchaquí.
“Será una noche única que combinará tradición, grandes artistas destacados que le pondrán ritmo norteño al corazón del valle calchaquí y con el mejor ambiente para estar con toda la familia y con amigos, para disfrutar de una cartelera de lujo y de diversión asegurada”, adelanta Trejo para LA GACETA.
Para ello, se dispondrán distintos sectores, incluyendo carpas equipadas con mesas y sillas con una vista panorámica espectacular al dique y un sector de foodtrucks con variadas opciones para todos los gustos gastronómicos. Habrá un amplio espacio con estacionamiento propio, y al finalizar la peña, la noche continuará con una fiesta dentro del boliche en ese mismo lugar.
- ¿Qué implica arrancar el año de esta manera?
- Tafí del Valle es un lugar muy especial para los tucumanos y, en particular, para nuestro conjunto, porque le hemos cantado y escrito en muchas de nuestras canciones. Esta peña reúne a amigos con quienes compartimos la tucumanidad y queremos que sea un show de primer nivel para los visitantes de la provincia en este verano.
- ¿Los Puesteros tendrán alguna sorpresa?
- Vamos a presentar oficialmente nuestro videoclip “La pucha con el hombre”, la canción de Pablo Trullenque y Cuti Carabajal en la versión que grabamos en diciembre, y también los temas de nuestro álbum “25 años”, con composiciones inéditas y nuevas, además de clásicos del cancionero popular folklórico argentino.
- ¿Cómo proyectan el año?
- Seguimos creciendo: en marzo lanzaremos cuatro nuevas canciones de compositores amigos y tendremos un concierto en el Teatro Mercedes Sosa junto a Los Sureños y Los Biguases; y en mayo -como todos los años- se realizará el festival Tocando al Frente en el predio de Las Cañas. Además, estamos cerrando una gira internacional para julio, con presentaciones en Colombia.