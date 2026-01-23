El Cristo de la Quebradita estrena mirador y vuelve a brillar en Tafí del Valle

La reciente obra del Mirador del Cristo de la Quebradita volvió a destacar a uno de los puntos más emblemáticos de Tafí del Valle y atrae a decenas de familias, en especial durante los fines de semana. Ubicado a cuatro kilómetros de la villa turística y a 2.297 msnm, el espacio fue acondicionado para mejorar la experiencia de quienes llegan hasta la ladera de las cumbres calchaquíes y contemplan el valle.