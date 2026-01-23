Secciones
SociedadActualidad

El Cristo de la Quebradita estrena mirador y vuelve a brillar en Tafí del Valle

La obra que recibe a los turistas renovó uno de los sitios más emblemáticos de la villa turística, con senderos y espacios de contemplación que jerarquizan el entorno del histórico monumento.

MÁS COMODIDAD. El mirador, renovado, ahora permite el ingreso de turistas fácilmente y con espacio para sentarse. la gaceta / fotos de analía jaramillo MÁS COMODIDAD. El mirador, renovado, ahora permite el ingreso de turistas fácilmente y con espacio para sentarse. la gaceta / fotos de analía jaramillo
Belén Castellano
Por Belén Castellano Hace 4 Hs

La reciente obra del Mirador del Cristo de la Quebradita volvió a destacar a uno de los puntos más emblemáticos de Tafí del Valle y atrae a decenas de familias, en especial durante los fines de semana. Ubicado a cuatro kilómetros de la villa turística y a 2.297 msnm, el espacio fue acondicionado para mejorar la experiencia de quienes llegan hasta la ladera de las cumbres calchaquíes y contemplan el valle.

Al final de la primera quincena, el mirador volvió a poblarse de familias y grupos de amigos. Daniel y Martina llegaron hasta allí para tomar mates. “Está hermoso, ya no cuesta tanto subir”, dijo la joven y se rió. Estela, oriunda de Alderetes, arribó con su familia completa. “Vinimos con nuestros tres perritos, mi sobrino, mis hijos y mi hermana. Hay lugar para sentarnos sin ensuciarnos. Es cómodo”, contó.

Unos metros más atrás, otra familia compartía la tarde mientras los chicos jugaban. “Somos de Yerba Buena y hace muchos años no veníamos a Tafí. Está mejor este lugar. Volvemos muy pronto porque hay que trabajar”, relató el padre, quien lamentó que no hubiera una rampa para subir en sillas de ruedas.

También hubo espacio para los grupos de amigos. Sofía, Mily y Lucha, de 18 años, eligieron los valles para vacacionar juntas. “Es la primera vez que coincidimos en vacaciones. No sabíamos que estaba renovado el mirador de la Quebradita”, dijo Mily. “Está hermoso”, sumó Lucha.

La intervención del sitio puso en valor un área de cerca de dos hectáreas que combina paisaje natural y patrimonio cultural, ya que permite apreciar un sitio arqueológico presente en la zona.

EN FAMILIA.Los visitantes a´provechan la tarde en el cerro. EN FAMILIA.Los visitantes a´provechan la tarde en el cerro.

Las tareas incluyeron la construcción de senderos peatonales, la creación de dos plazas, gradas para ceremonias litúrgicas y miradores, y la incorporación de equipamiento para el disfrute del espacio. La obra se realizó de manera conjunta entre el Ente de Turismo, que invirtió $65 millones en materiales, y la Municipalidad de Tafí del Valle, a cargo de la mano de obra, y fue inaugurada el 13 de diciembre del año pasado tras un año de ejecución.

Temas Tafí del Valle
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Familia por elección”: el reencuentro de una promoción de Buenos Aires en Tafí del Valle

“Familia por elección”: el reencuentro de una promoción de Buenos Aires en Tafí del Valle

Electrónica en las nubes: CLOZ y Matías Bordón traen un set maratónico a Tafí del Valle

Electrónica en las nubes: CLOZ y Matías Bordón traen un set maratónico a Tafí del Valle

El Seven de Tafí del Valle se renueva: app oficial, más servicios y una experiencia integral para el público

El Seven de Tafí del Valle se renueva: app oficial, más servicios y una experiencia integral para el público

El evento termina en la cancha: la contundente declaración de uno de los organizadores del Seven de Tafí del Valle

"El evento termina en la cancha": la contundente declaración de uno de los organizadores del Seven de Tafí del Valle

Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

Lo más popular
Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
1

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Honremos a Alberdi, pero sin desmerecer a Matienzo
2

Honremos a Alberdi, pero sin desmerecer a Matienzo

3

La oportunidad estratégica de producir conocimiento

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de Titanes en el ring
4

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de "Titanes en el ring"

5

Cartas de lectores: mi reconocimiento al doctor Vogelfang

6

Cartas de lectores: vergüenza de ser tucumano

Más Noticias
Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Una conversación extraña: denuncian presunta injerencia de EE.UU. en el juicio a Marine Le Pen

"Una conversación extraña": denuncian presunta injerencia de EE.UU. en el juicio a Marine Le Pen

Donald Trump, en Davos: un discurso explosivo y nuevas amenazas

Donald Trump, en Davos: un discurso explosivo y nuevas amenazas

La lluvia mermó, y el caudal de los ríos retrocede en Tucumán

La lluvia mermó, y el caudal de los ríos retrocede en Tucumán

Rompé la rutina: acrobacia, animé y murga uruguaya para aprender gratis hoy

Rompé la rutina: acrobacia, animé y murga uruguaya para aprender gratis hoy

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de Titanes en el ring

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de "Titanes en el ring"

Comentarios