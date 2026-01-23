El Cristo de la Quebradita estrena mirador y vuelve a brillar en Tafí del Valle

La reciente obra del Mirador del Cristo de la Quebradita volvió a destacar a uno de los puntos más emblemáticos de Tafí del Valle y atrae a decenas de familias, en especial durante los fines de semana. Ubicado a cuatro kilómetros de la villa turística y a 2.297 msnm, el espacio fue acondicionado para mejorar la experiencia de quienes llegan hasta la ladera de las cumbres calchaquíes y contemplan el valle.
Al final de la primera quincena, el mirador volvió a poblarse de familias y grupos de amigos. Daniel y Martina llegaron hasta allí para tomar mates. “Está hermoso, ya no cuesta tanto subir”, dijo la joven y se rió. Estela, oriunda de Alderetes, arribó con su familia completa. “Vinimos con nuestros tres perritos, mi sobrino, mis hijos y mi hermana. Hay lugar para sentarnos sin ensuciarnos. Es cómodo”, contó.
Unos metros más atrás, otra familia compartía la tarde mientras los chicos jugaban. “Somos de Yerba Buena y hace muchos años no veníamos a Tafí. Está mejor este lugar. Volvemos muy pronto porque hay que trabajar”, relató el padre, quien lamentó que no hubiera una rampa para subir en sillas de ruedas.
También hubo espacio para los grupos de amigos. Sofía, Mily y Lucha, de 18 años, eligieron los valles para vacacionar juntas. “Es la primera vez que coincidimos en vacaciones. No sabíamos que estaba renovado el mirador de la Quebradita”, dijo Mily. “Está hermoso”, sumó Lucha.
La intervención del sitio puso en valor un área de cerca de dos hectáreas que combina paisaje natural y patrimonio cultural, ya que permite apreciar un sitio arqueológico presente en la zona.
Las tareas incluyeron la construcción de senderos peatonales, la creación de dos plazas, gradas para ceremonias litúrgicas y miradores, y la incorporación de equipamiento para el disfrute del espacio. La obra se realizó de manera conjunta entre el Ente de Turismo, que invirtió $65 millones en materiales, y la Municipalidad de Tafí del Valle, a cargo de la mano de obra, y fue inaugurada el 13 de diciembre del año pasado tras un año de ejecución.