Detienen al condenado por un homicidio

En noviembre pasado, Pinna fue condenado y, por cuestiones humanitarias, se dispuso que cumpliera la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario en nuestra provincia. El domingo 11, personal de Robos y Hurtos, durante un control realizado en México y República del Líbano, advirtió que se trasladaba en una Ford Ranger. Se inició una persecución que terminó en pasaje Chazarreta al 1.300, cuando el condenado y su acompañante se bajaron del vehículo e ingresaron a una vivienda. En el interior de la camioneta, que sería propiedad de un comerciante tucumano, los efectivos encontraron un arma de fuego.