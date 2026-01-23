Detienen al condenado por un homicidio

Juan Jesús Piero Pinna fue detenido por la Policía y en las próximas horas sería trasladado a Mar del Plata. El hombre, conocido como “El Rey del Pollo”, habría violado el arresto domiciliario que le había otorgado la Justicia bonaerense cuando lo condenó a 10 años y ocho meses de prisión por un homicidio registrado en esa ciudad de la Costa Atlántica.
En junio de 2022, Pinna participaba de una fiesta de cumpleaños del reconocido empresario bonaerense Mauricio Ríos. Según las investigaciones, un desconocido le habría faltado el respeto a la novia del tucumano. Se produjo una pelea en la que el supuesto agresor de la joven terminó con una pierna fracturada.
La pareja decidió retirarse del lugar. Maximiliano Rihl, amigo del lesionado, decidió ir tras sus pasos para increparlo por el incidente. Se inició otra discusión que terminó cuando Pinna extrajo una pistola calibre 9 milímetros e hirió mortalmente al joven, allegado del empresario, quien tenía fuertes vínculos con el kirchnerismo.
“El Rey del Pollo”, ex rugbier y propietario de una cadena de pollerías en Tucumán, se escapó y estuvo varios días prófugo hasta que se entregó en nuestra provincia. Por este caso, trascendió que su nombre aparecía en algunas investigaciones vinculadas al narcotráfico. También mantenía una estrecha relación con miembros del clan Caro, cuyos integrantes fueron condenados por integrar una organización dedicada al robo de viviendas deshabitadas y a otros delitos.
En noviembre pasado, Pinna fue condenado y, por cuestiones humanitarias, se dispuso que cumpliera la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario en nuestra provincia. El domingo 11, personal de Robos y Hurtos, durante un control realizado en México y República del Líbano, advirtió que se trasladaba en una Ford Ranger. Se inició una persecución que terminó en pasaje Chazarreta al 1.300, cuando el condenado y su acompañante se bajaron del vehículo e ingresaron a una vivienda. En el interior de la camioneta, que sería propiedad de un comerciante tucumano, los efectivos encontraron un arma de fuego.
Los pesquisas realizaron las actuaciones correspondientes e iniciaron una causa por atentado y resistencia a la autoridad. Una copia del expediente fue enviada a un juez de Mar del Plata, que dispuso su detención por haber violado el arresto domiciliario. Ayer a primera hora, los efectivos de la ex Brigada cumplieron con la orden. En las próximas horas se resolverá su situación procesal, aunque es muy probable que sea trasladado a la cárcel de Batán.