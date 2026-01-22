El riesgo país cae a mínimos de siete años y medio, mientras un ADR salta 13% en Wall Street

Relativo a la relación con China, afirmó que la relación con el gigante de Asia es la de un socio comercial importante y que mantener este vínculo es consistente con el objetivo del Gobierno de seguir abriendo la economía argentina. Y por último, sobre un potencial acuerdo comercial con EEUU, aseveró que las conversaciones continúan y que pronto deberían anunciarse noticias positivas.