El riesgo país cae a mínimos de siete años y medio, mientras un ADR salta 13% en Wall Street

El S&P Mervalextiende la buena performance de esta semana y toca un máximo de un mes medido en dólares, misma tendencia de la deuda soberana en moneda dura, que vuelve a subir. Ayuda el buen andar de los mercados internacionales ante el drástico cambio de postura de Donald Trump sobre el tema de Groenlandia que distendió a los inversores.
El Wall Street, por su parte, las acciones argentinas operan con ascensos de hasta 13,2%, de la mano de Telecom. El podio lo completan BBVA (+3,6%); y Mercado Libre (+3,5%).
Los bonos habían sido afectados por el aumento del riesgo global.
Los bonos soberanos rebotaron luego de tres bajas al hilo y el S&P Merval en dólares frenó racha negativa
El avance de Telecom se produce luego de que anunciara junto a Banco Macro un acuerdo estratégico mediante el cual la entidad financiera adquirió el 50% de Personal Pay, la billetera virtual del ecosistema Personal. La operación marca un nuevo paso en la convergencia entre banca tradicional y fintech.
En la bolsa porteña, en tanto, el índice líder de BYMA avanza 0,8% en pesos a 3.072.184,90 unidades, mientras que en dólares avanza 0,9% a 2.042 puntos, un máximo en un mes.
Las mayores subas de la jornada son encabezadas por Telecom (+11,5%), BBVA (+3,3%), y Aluar (2,6%). En el otro extremo, caen Loma Negra (-1,9%); Transportadora de Gas del Sur (-0,8%); y Transener (-0,7%).
Bonos y riesgo país
En renta fija, las mayores subas del día se dan entre los Globales, con el GD41 liderando las ganancias (+0,5%), seguido por el GD46 (+0,4%) y el GD035 (+0,4%). En tanto, los Bonares avanzan de manera más moderada, quedando por detrás del desempeño de los títulos bajo ley extranjera.
De esta forma, el riesgo país se contrae 1,4% hasta los 554 puntos, el menor nivel desde el 30 de julio de 2018 (552 puntos).
Milei habló de las bandas, China y EEUU
A su vez, esta mañana, el presidente Javier Milei dio una entrevista a Bloomberg. Sobre las bandas cambiarias, las defendió como un mecanismo para contener la volatilidad y limitar la volatilidad de precios. Agregó que recién se eliminarán una vez que el exceso de liquidez haya sido absorbido por completo y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.
Sobre la emisión de deuda externa, reiteró que el Gobierno no espera volver a los mercados internacionales salvo para rolear capital, en línea con comentarios recientes de Caputo. Sin embargo, dado que este año ya hay vencimientos de capital, podría requerirse algún refinanciamiento.
Relativo a la relación con China, afirmó que la relación con el gigante de Asia es la de un socio comercial importante y que mantener este vínculo es consistente con el objetivo del Gobierno de seguir abriendo la economía argentina. Y por último, sobre un potencial acuerdo comercial con EEUU, aseveró que las conversaciones continúan y que pronto deberían anunciarse noticias positivas.
Canje del Tesoro
Entre las noticias importantes que impactan al mercado, en esta jornada el Tesoro ofrecerá un canje de deuda para el bono dolar-linked que vence el próximo viernes, D30E6, cuyo stock total en circulación es de u$s4.129 millones. Se ofrecerán tres instrumentos dolar-linked, y los participantes deberán elegir solo una opción.
"Al igual que en el canje previo, la Secretaría de Finanzas explicó que se ofrece este canje una semana antes tanto de la licitación como del vencimiento del bono para facilitar el roll-over de los instrumentos dollar-linked con menor incertidumbre. La liquidación de los nuevos instrumentos se realizará el próximo martes", explicaron desde Max Capital.