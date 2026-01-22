El orden detrás del boom: cómo se organiza el pickleball en Tucumán

Gambarte integra tanto la Asociación Tucumana de Pickleball como la Asociación Argentina y cumple un rol clave en la planificación y el desarrollo de la disciplina. Desde su mirada, el avance del deporte no se explica solo por su carácter lúdico, sino por el trabajo organizativo que lo sostiene. “Hace tres años que venimos trabajando de manera constante y el crecimiento fue enorme. Es un deporte fácil de aprender, muy divertido y con un fuerte componente social. Además, no tiene límite de edad, lo que lo vuelve muy familiar”, explicó.