El orden detrás del boom: cómo se organiza el pickleball en Tucumán

Avanza con bases sólidas: asociaciones activas, circuitos competitivos y dirigentes que piensan más allá de lo recreativo.

EN CRECIMIENTO. El pickleball es un deporte que día a día suma más adeptos. EN CRECIMIENTO. El pickleball es un deporte que día a día suma más adeptos.
Hace 2 Hs

El crecimiento del pickleball en Tucumán no es producto del azar ni de una moda pasajera. Detrás de la expansión sostenida del deporte hay planificación, estructura y una organización que, en apenas tres años, logró consolidarse a nivel provincial y proyectarse en el plano nacional. En ese proceso, la figura de Julieta Gambarte se volvió central.

Qué es el pickleball: cómo se juega y por qué gana cada vez más adeptos en Tucumán

Gambarte integra tanto la Asociación Tucumana de Pickleball como la Asociación Argentina y cumple un rol clave en la planificación y el desarrollo de la disciplina. Desde su mirada, el avance del deporte no se explica solo por su carácter lúdico, sino por el trabajo organizativo que lo sostiene. “Hace tres años que venimos trabajando de manera constante y el crecimiento fue enorme. Es un deporte fácil de aprender, muy divertido y con un fuerte componente social. Además, no tiene límite de edad, lo que lo vuelve muy familiar”, explicó.

LA LÍDER. Julieta es una de las máximas referentes del Pickleball a nivel nacional. LA LÍDER. Julieta es una de las máximas referentes del Pickleball a nivel nacional.

La formalización del pickleball en Tucumán se dio casi en simultáneo con otras experiencias pioneras del país. Según detalló Gambarte, la Asociación Tucumana se conformó junto a referentes de Buenos Aires y Rosario, hoy considerados los tres polos más importantes del pickleball argentino. “Fuimos pioneros a nivel nacional. Desde Tucumán impulsamos la creación de asociaciones en provincias como Salta y Córdoba para que el crecimiento sea ordenado”, señaló.

Ese trabajo permitió que el pickleball local trascienda el plano recreativo y se inserte en el circuito competitivo. Actualmente, la Asociación Argentina organiza torneos clasificatorios que definen a los seleccionados nacionales que participan en campeonatos mundiales. “Cada año se realizan clasificatorios y, a través de un sistema de ranking, se conforma el equipo que representa al país”, explicó.

PARA TODOS. Los niños disfrutan de este deporte debido a su facilidad y dinamismo. PARA TODOS. Los niños disfrutan de este deporte debido a su facilidad y dinamismo.

Justamente, el ranking es otro de los pilares que ordenan la práctica. El pickleball utiliza el sistema internacional DUPR, que mide el nivel real de los jugadores según resultados cargados en una aplicación. “Es un sistema muy transparente: si alguien falsea datos, eso se nota rápidamente cuando compite”, explicó Federico Jatamlasky, impulsor de la primera cancha exclusiva de la disciplina en Tucumán.

Más allá de la competencia, Gambarte remarcó el impacto social del deporte. “Mejora la calidad de vida, promueve hábitos saludables y reduce la hiperconectividad. Pero también ofrece un camino para quienes sueñan con competir y representar al país”, concluyó.

Con asociaciones consolidadas, reglas claras y una dirigencia que piensa a largo plazo, el pickleball tucumano avanza con una premisa definida: crecer de manera ordenada y sostenerse en el tiempo.

Tucumán
