Pickleball: un deporte que gana terreno en Tucumán y suma cada vez más jugadores

Iván Schenberger, profesor de Educación Física y licenciado en Alto Rendimiento Deportivo, es uno de los impulsores en Tucumán y actualmente se desempeña como instructor en la Asociación Tucumana de Pickleball. Para él, el crecimiento del deporte está directamente ligado a su costado social y recreativo. “Hoy es fundamental por todo lo que se está sufriendo: ansiedad y gente que se queda en la casa viendo televisión. Este deporte es ideal para jugarlo en pareja, en familia o con amigos, venir a despejarse los fines de semana”, explicó.