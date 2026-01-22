Adrián Suar, Griselda Siciliani y Diego Capusotto: los detalles de la película que promete sacudir Netflix

La trama se centra en un cumpleaños que deriva en una noche caótica tras la llegada inesperada de un médium. Este suceso destapa secretos y reproches en una casa que parece cobrar vida propia, transformando la celebración en un escenario de verdades incómodas. Bajo la dirección de Álex de la Iglesia, la historia de Mariano Pensotti adquiere una nueva dimensión visual y narrativa que promete cautivar a la audiencia de Netflix.