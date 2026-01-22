Adrián Suar, Griselda Siciliani y Diego Capusotto: los detalles de la película que promete sacudir Netflix

La expectativa crece alrededor de Felicidades, la nueva película argentina producida para Netflix que genera repercusión incluso antes de su estreno. El proyecto reúne a figuras clave del cine y el teatro nacional bajo la dirección de Álex de la Iglesia, y promete consolidarse como una de las grandes apuestas de la plataforma para 2026.
Recientemente se filtró la primera imagen del elenco completo durante una lectura de guion, lo que provocó una fuerte reacción en las redes sociales. El rodaje ya comenzó en Buenos Aires con Adrián Suar y Griselda Siciliani como protagonistas, marcando el regreso de esta dupla a la pantalla en una producción que combina talento local con proyección internacional.
Una adaptación esperada que salta del teatro al streaming
Felicidades representa la versión cinematográfica de la exitosa obra teatral de Mariano Pensotti, propuesta que conquistó al público mediante una mezcla afilada de humor, incomodidad y tensión familiar. La adaptación al cine conserva este espíritu corrosivo, aunque potencia el relato con el sello inconfundible de Álex de la Iglesia, quien aporta su característica mirada ácida sobre los vínculos humanos y el uso del grotesco.
La trama se centra en un cumpleaños que deriva en una noche caótica tras la llegada inesperada de un médium. Este suceso destapa secretos y reproches en una casa que parece cobrar vida propia, transformando la celebración en un escenario de verdades incómodas. Bajo la dirección de Álex de la Iglesia, la historia de Mariano Pensotti adquiere una nueva dimensión visual y narrativa que promete cautivar a la audiencia de Netflix.
El gran elenco de Felicidades
Además de Adrián Suar y Griselda Siciliani, la película cuenta con un elenco coral de gran relevancia que incluye a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola. El proyecto suma también la participación especial de Diego Capusotto, consolidando un grupo de actores que asegura una fuerte presencia tanto en el cine como en el teatro nacional.
La fotografía filtrada, compartida originalmente por Álex de la Iglesia en sus redes sociales, muestra al equipo reunido en una mesa de trabajo durante un clima de entusiasmo. Esta imagen confirma la magnitud de la producción y posiciona a la obra como uno de los proyectos más ambiciosos del cine argentino reciente, bajo la mirada creativa de su reconocido director.