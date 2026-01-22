Debut caliente de Enzo Pérez en Argentinos: lesión, enojo y eliminación

El estreno de Enzo Pérez con la camiseta de Argentinos Juniors estuvo lejos de ser el esperado. En el duelo frente a Midland, disputado en Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina, el experimentado mediocampista fue reemplazado y protagonizó un momento de fuerte enojo al abandonar el campo de juego. Para completar una noche adversa, el conjunto de Libertad terminó dando el golpe y eliminó al Bicho en la definición por penales.
A los cinco minutos de la segunda mitad, Enzo acusó un dolor que obligó al cuerpo técnico a decidir su salida. Francis Mac Allister ingresó en su lugar, pero el cambio no pasó desapercibido. Camino al banco de suplentes, el ex River descargó su bronca con insultos y una patada a una heladerita ubicada al costado del campo, reflejo de la frustración por no poder continuar en su debut oficial.
ENZO PÃREZ SALIÃ REEMPLAZADO Y SE FUE MOLESTO— TyC Sports (@TyCSports) January 22, 2026
El mediocampista, quien realizÃ³ su debut en Argentinos ante Midland por #CopaArgentinaEnTyCSports, fue sustituido por Francis Mac Allister. En la llegada al banco de suplentes, pateÃ³ una botella. En principio, serÃa por precauciÃ³n. pic.twitter.com/b0BsHKKXWO
Ya sentado, Pérez se colocó una bolsa de hielo y comentó a sus compañeros la molestia que sintió. La escena se dio en un momento clave del partido: apenas minutos después de su salida, Midland encontró el empate a través de Agustín Campana, llevando el encuentro a una definición que terminaría siendo fatal para Argentinos.
El mediocampista, que cumplirá 40 años en febrero, es uno de los refuerzos de peso del Bicho para esta temporada. Llegó junto a nombres como Gino Infantino, Brayan Cortés y Leandro Fernández, además de varios futbolistas que regresaron tras sus préstamos en otros clubes.
Finalmente, Midland protagonizó el primer gran batacazo de esta edición de la Copa Argentina. Tras el 1-1 en los 90 minutos, el equipo de Libertad se impuso por 6-5 en una intensa definición por penales, con su arquero, Mauro Leguiza, como figura determinante al convertirse en el héroe de la noche.
"Leguiza":— Â¿Por quÃ© es tendencia? (@porquetendencia) January 22, 2026
Porque atajÃ³ tres penales y convirtiÃ³ uno para la clasificaciÃ³n de Midland ante Argentinos Juniors pic.twitter.com/vdD2IrWm29 https://t.co/yL4Jo49KzL
Un debut accidentado, una reacción que no pasó inadvertida y una eliminación temprana marcaron el arranque del ciclo de Enzo Pérez en La Paternal, en una noche que dejó más preguntas que certezas para Argentinos Juniors.