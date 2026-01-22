Secciones
DeportesFútbol

Debut caliente de Enzo Pérez en Argentinos: lesión, enojo y eliminación

El mediocampista acusó una molestia física y reaccionó con furia al ser reemplazado en el cruce ante Midland, que dio el batacazo y eliminó al "Bicho" por penales en la Copa Argentina.

FURIOSO. El volante de 39 años protagonizó un momento tenso en su debut. FURIOSO. El volante de 39 años protagonizó un momento tenso en su debut.
Hace 2 Hs

El estreno de Enzo Pérez con la camiseta de Argentinos Juniors estuvo lejos de ser el esperado. En el duelo frente a Midland, disputado en Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina, el experimentado mediocampista fue reemplazado y protagonizó un momento de fuerte enojo al abandonar el campo de juego. Para completar una noche adversa, el conjunto de Libertad terminó dando el golpe y eliminó al Bicho en la definición por penales.

A los cinco minutos de la segunda mitad, Enzo acusó un dolor que obligó al cuerpo técnico a decidir su salida. Francis Mac Allister ingresó en su lugar, pero el cambio no pasó desapercibido. Camino al banco de suplentes, el ex River descargó su bronca con insultos y una patada a una heladerita ubicada al costado del campo, reflejo de la frustración por no poder continuar en su debut oficial.

Ya sentado, Pérez se colocó una bolsa de hielo y comentó a sus compañeros la molestia que sintió. La escena se dio en un momento clave del partido: apenas minutos después de su salida, Midland encontró el empate a través de Agustín Campana, llevando el encuentro a una definición que terminaría siendo fatal para Argentinos.

El mediocampista, que cumplirá 40 años en febrero, es uno de los refuerzos de peso del Bicho para esta temporada. Llegó junto a nombres como Gino Infantino, Brayan Cortés y Leandro Fernández, además de varios futbolistas que regresaron tras sus préstamos en otros clubes.

Finalmente, Midland protagonizó el primer gran batacazo de esta edición de la Copa Argentina. Tras el 1-1 en los 90 minutos, el equipo de Libertad se impuso por 6-5 en una intensa definición por penales, con su arquero, Mauro Leguiza, como figura determinante al convertirse en el héroe de la noche.

Un debut accidentado, una reacción que no pasó inadvertida y una eliminación temprana marcaron el arranque del ciclo de Enzo Pérez en La Paternal, en una noche que dejó más preguntas que certezas para Argentinos Juniors.

Temas Asociación Atlética Argentinos JuniorsCopa ArgentinaEnzo PérezProvincia de Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
6

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Más Noticias
Con Gamba caído, en San Martín se mueven rápido: Yllana pidió los refuerzos y la CD avanza para cerrarlos

Con Gamba caído, en San Martín se mueven rápido: Yllana pidió los refuerzos y la CD avanza para cerrarlos

Tensión diplomática en Francia: el embajador argentino se negó a hablar ante un mapa que atribuía las Malvinas al Reino Unido

Tensión diplomática en Francia: el embajador argentino se negó a hablar ante un mapa que atribuía las Malvinas al Reino Unido

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Comentarios