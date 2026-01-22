Debut caliente de Enzo Pérez en Argentinos: lesión, enojo y eliminación

El estreno de Enzo Pérez con la camiseta de Argentinos Juniors estuvo lejos de ser el esperado. En el duelo frente a Midland, disputado en Lanús por los 32avos de final de la Copa Argentina, el experimentado mediocampista fue reemplazado y protagonizó un momento de fuerte enojo al abandonar el campo de juego. Para completar una noche adversa, el conjunto de Libertad terminó dando el golpe y eliminó al Bicho en la definición por penales.