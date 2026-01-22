Con Gamba caído, en San Martín se mueven rápido: Yllana pidió los refuerzos y la CD avanza para cerrarlos

San Martín transita días importantes en el mercado de pases y en la recta final de la pretemporada, con el foco puesto en llegar de la mejor manera al inicio de la Primera Nacional. Mientras el plantel intensifica los trabajos físicos y futbolísticos, la dirigencia acelera negociaciones para completar los puestos que el cuerpo técnico considera estratégicos. Andrés Yllana fue claro puertas adentro: el equipo necesita sumar tres futbolistas más para dar un salto de calidad y ser competitivo en un torneo largo y exigente.
Una de las principales novedades se da en el frente de ataque. Álvaro Veliez está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del “Santo”. El delantero viene de una temporada sólida en Tristán Suárez, en donde durante 2025 disputó 31 partidos, marcó siete goles y aportó cinco asistencias en la Primera Nacional. Su regularidad y presencia ofensiva lo posicionan como una alternativa concreta para un ataque que hoy tiene como principales referencias a Nicolás Moreno y Facundo Pons. En ese contexto, la llegada de Veliez apunta a sumar variantes, competencia interna y mayor peso ofensivo. “Está prácticamente todo definido. Sólo restan detalles para que pueda incorporarse”, confiaron desde la dirigencia.
Sin embargo, no todas fueron buenas noticias en ese sector. El pase de Lucas Gamba quedó definitivamente descartado. El delantero, que había estado en el radar del club, resolvió continuar su carrera en Barracas Central, lo que obligó a San Martín a reordenar la búsqueda de nombres en ofensiva. Esa decisión dejó sin efecto una negociación que apuntaba a sumar experiencia y recorrido en una zona crucial del campo de juego.
Pero el ataque no es el único frente abierto. Yllana también pretende reforzar el mediocampo, en particular la posición de volante central. La idea es sumar un “5” que pueda ser alternativa y, eventualmente, competir por el puesto. Tras la caída de la negociación con Cristian Vega (a quien el DT le bajó el pulgar y finalmente se incorporó a Ciudad Bolívar), la dirigencia continúa analizando opciones para acompañar a Santiago Briñone y Laureano Rodríguez. El objetivo es construir una mitad de cancha equilibrada, con recambio y variantes tácticas para sostener la intensidad durante toda la temporada.
Yllana quiere más desequilibrio en los metros finales
Además, en las últimas horas surgió un nuevo pedido del entrenador: un futbolista que pueda aportar desequilibrio en los últimos metros. El cuerpo técnico considera fundamental incorporar un jugador ofensivo con capacidad de desborde, uno contra uno y cambio de ritmo, que pueda romper defensas cerradas y ampliar el abanico de soluciones en ataque. Ese perfil, que hoy no abunda en el plantel, es visto como una pieza crucial para potenciar el funcionamiento colectivo.
Con el mercado aún abierto y varias negociaciones en marcha, San Martín se mueve con cautela pero sin perder tiempo. La prioridad es cerrar refuerzos que se adapten rápidamente a la idea del entrenador y que eleven el nivel general del equipo. En La Ciudadela saben que cada decisión cuenta y que la construcción de un plantel competitivo empieza mucho antes del debut oficial.