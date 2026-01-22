Con Gamba caído, en San Martín se mueven rápido: Yllana pidió los refuerzos y la CD avanza para cerrarlos

Una de las principales novedades se da en el frente de ataque. Álvaro Veliez está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del “Santo”. El delantero viene de una temporada sólida en Tristán Suárez, en donde durante 2025 disputó 31 partidos, marcó siete goles y aportó cinco asistencias en la Primera Nacional. Su regularidad y presencia ofensiva lo posicionan como una alternativa concreta para un ataque que hoy tiene como principales referencias a Nicolás Moreno y Facundo Pons. En ese contexto, la llegada de Veliez apunta a sumar variantes, competencia interna y mayor peso ofensivo. “Está prácticamente todo definido. Sólo restan detalles para que pueda incorporarse”, confiaron desde la dirigencia.