Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Con Gamba caído, en San Martín se mueven rápido: Yllana pidió los refuerzos y la CD avanza para cerrarlos

El entrenador fue claro y bajó el mensaje que necesita esos puestos para potenciar el grupo de cara al inicio de la Primera Nacional.

OBJETIVO. Yllana apuesta a que el equipo pueda dar un salto de calidad con la llegada de los últimos tres refuerzos. OBJETIVO. Yllana apuesta a que el equipo pueda dar un salto de calidad con la llegada de los últimos tres refuerzos.
Hace 3 Hs

San Martín transita días importantes en el mercado de pases y en la recta final de la pretemporada, con el foco puesto en llegar de la mejor manera al inicio de la Primera Nacional. Mientras el plantel intensifica los trabajos físicos y futbolísticos, la dirigencia acelera negociaciones para completar los puestos que el cuerpo técnico considera estratégicos. Andrés Yllana fue claro puertas adentro: el equipo necesita sumar tres futbolistas más para dar un salto de calidad y ser competitivo en un torneo largo y exigente.

Una de las principales novedades se da en el frente de ataque. Álvaro Veliez está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del “Santo”. El delantero viene de una temporada sólida en Tristán Suárez, en donde durante 2025 disputó 31 partidos, marcó siete goles y aportó cinco asistencias en la Primera Nacional. Su regularidad y presencia ofensiva lo posicionan como una alternativa concreta para un ataque que hoy tiene como principales referencias a Nicolás Moreno y Facundo Pons. En ese contexto, la llegada de Veliez apunta a sumar variantes, competencia interna y mayor peso ofensivo. “Está prácticamente todo definido. Sólo restan detalles para que pueda incorporarse”, confiaron desde la dirigencia.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias en ese sector. El pase de Lucas Gamba quedó definitivamente descartado. El delantero, que había estado en el radar del club, resolvió continuar su carrera en Barracas Central, lo que obligó a San Martín a reordenar la búsqueda de nombres en ofensiva. Esa decisión dejó sin efecto una negociación que apuntaba a sumar experiencia y recorrido en una zona crucial del campo de juego.

Pero el ataque no es el único frente abierto. Yllana también pretende reforzar el mediocampo, en particular la posición de volante central. La idea es sumar un “5” que pueda ser alternativa y, eventualmente, competir por el puesto. Tras la caída de la negociación con Cristian Vega (a quien el DT le bajó el pulgar y finalmente se incorporó a Ciudad Bolívar), la dirigencia continúa analizando opciones para acompañar a Santiago Briñone y Laureano Rodríguez. El objetivo es construir una mitad de cancha equilibrada, con recambio y variantes tácticas para sostener la intensidad durante toda la temporada.

Yllana quiere más desequilibrio en los metros finales

Además, en las últimas horas surgió un nuevo pedido del entrenador: un futbolista que pueda aportar desequilibrio en los últimos metros. El cuerpo técnico considera fundamental incorporar un jugador ofensivo con capacidad de desborde, uno contra uno y cambio de ritmo, que pueda romper defensas cerradas y ampliar el abanico de soluciones en ataque. Ese perfil, que hoy no abunda en el plantel, es visto como una pieza crucial para potenciar el funcionamiento colectivo.

Con el mercado aún abierto y varias negociaciones en marcha, San Martín se mueve con cautela pero sin perder tiempo. La prioridad es cerrar refuerzos que se adapten rápidamente a la idea del entrenador y que eleven el nivel general del equipo. En La Ciudadela saben que cada decisión cuenta y que la construcción de un plantel competitivo empieza mucho antes del debut oficial.

Temas San Miguel de TucumánPrimera NacionalSan MartínNicolás MorenoAndrés YllanaFacundo Pons
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
6

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Más Noticias
El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Comentarios