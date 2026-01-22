Cómo comprar un lavarropas con 50% de descuento y en cuotas: todas las ofertas de dos cadenas de supermercados

Las grandes cadenas de supermercados argentinos lanzaron grandes promociones en lavarropas y secarropas, con descuentos que alcanzan el 50% sobre el valor de lista. Estas ofertas incluyen modelos de carga frontal y superior, con capacidades de carga entre los 5,5 y 11 kilos, y contemplan diversas opciones de financiación en cuotas sin interés para marcas tanto nacionales como internacionales.
Los beneficios están disponibles en las tiendas físicas y plataformas digitales de empresas como Carrefour y Jumbo . La mayoría de estas rebajas funcionan sujetas a programas de fidelización, medios de pago seleccionados o líneas de crédito propias, lo que facilita el acceso de los consumidores a estas tecnologías esenciales para el hogar.
A qué se debe esta ola de descuentos en supermercados
El sector de electrodomésticos de línea blanca muestra una gran sensibilidad ante las variaciones de precio, lo que otorga un papel central a las promociones actuales. Ante la actualización de valores, los supermercados reforzaron sus campañas con rebajas que oscilan entre el 7% y el 50%, complementadas con planes de financiación de hasta 12 cuotas sin interés.
Las propuestas integran equipos con tecnología inverter, lavasecarropas combinados y modelos de diversas capacidades para adaptarse a distintos grupos familiares. Según el establecimiento, los descuentos operan de forma directa sobre el precio final o requieren la adhesión a clubes de beneficios y el uso de tarjetas de crédito específicas.
Ofertas de lavarropas vigentes en Carrefour
-Lavarropas Carga Frontal Inverter BGH 8kg 1400 rpm PIH034067 – 15% off – $719.000 ($849.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Carga Frontal BGH 6kg 1000 rpm Inverter PIH034065 – 15% off – $645.000 ($759.000) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Candy Carga Frontal 7kg 1200 rpm RO1274DWMT – 20% off – $799.000 ($999.000) – 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Carga Frontal Inverter BGH 8kg 1400 rpm PIH034068 – 15% off – $759.000 ($899.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Automático Electrolux 10kg Premium Care ELAC310W – 15% off – $875.499 ($1.029.999) – 6 cuotas sin interés.
-Lavarropas Carga Superior Carrefour Home 6,5kg HTWM8 24 – 50% off – $399.000 ($799.000) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Carga Frontal Philco 11kg PHLFA11C3ABN – 16% off – $999.000 ($1.199.000) – 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Philco Carga Superior 5,5kg PHCS07B – 49% off – $392.999 ($772.799) – pago en una cuota.
-Lavarropas Carga Frontal Inverter Drean 7,5kg LFDR0710ISG0 – 32% off – $659.999 ($974.998,70) – pago en una cuota.
-Lavarropas Carga Frontal Carrefour Home 6kg HWMF6 24 – 35% off – $449.000 ($699.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Carga Frontal Drean 10kg 1200 rpm LFDR1012SB0 – 9% off – $999.000 ($1.099.000) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Carga Superior Candy 7kg CSTG47TM4 1400 rpm – 36% off – $799.000 ($1.249.000) – 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Carga Frontal Candy 9kg RO1696DWH7 Inverter – 20% off – $999.000 ($1.249.000) – 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Carga Frontal Drean 6kg 800 rpm LFDR0608LB0 – 7% off – $649.000 ($699.000) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Frontal Inverter Samsung 9,5kg 1400 rpm SAWW95AA04 – 17% off – $1.399.000 ($1.699.000) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
-Lavarropas Carga Frontal Carrefour Home 8kg HWMF8 24 – 36% off – $569.000 ($899.000) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
Promociones disponibles en Jumbo
-Lavarropas Carga Frontal Philco PHLF6510B2 Blanco 6,5 Kg – 15% off – $509.999,15 (precio regular: $599.999)
-Lavasecarropas LG WD90 Silver 9,5 Kg – 15% off – $1.317.499,15 (precio regular: $1.549.999)
-Lavarropas Samsung WW95AA046BXUBG 9,5 Kg 1400 rpm – 15% off – $1.126.249,15 (precio regular: $1.324.999)
-Lavarropas Carga Superior Candy CSTG272D1 7 Kg – 15% off – $764.999,15 (precio regular: $899.999)
-Lavarropas Inverter Carga Frontal Candy 9 Kg – 15% off – $764.999,15 (precio regular: $899.999)
-Lavarropas Inverter Negro LG WM10BVC4S61 10 Kg – 15% off – $1.189.999,15 (precio regular: $1.399.999)
-Lavasecarropas LG WD90 White 9,5 Kg – 15% off – $1.274.999,15 (precio regular: $1.499.999)
-Lavarropas Inverter Blanco Whirlpool WNQ80AB 8 Kg – 15% off – $866.999,15 (precio regular: $1.019.999)
-Lavarropas Inverter Blanco LG WM10WVC4S6 10 Kg – 15% off – $1.104.999,15 (precio regular: $1.299.999)
-Lavarropas Inverter Silver LG WM10VVC4S6 10 Kg – 10% off – $1.214.999,10 (precio regular: $1.349.999)
-Lavasecarropas Samsung WD95T504DBXUBG – 15% off – $1.699.999,15 (precio regular: $1.999.999)
-Lavarropas Inverter Samsung WW65A4000SU 6,5 Kg – 10% off – $832.499,10 (precio regular: $924.999)
-Lavarropas Carga Superior Drean LPDR0865ILG 8 Kg Gris – 15% off – $688.499,15 (precio regular: $809.999)
-Lavasecarropas Drean Ecoinverter LSCDR1006SG0 10 Kg Gris – 15% off – $1.062.499,15 (precio regular: $1.249.999)
-Lavarropas Carga Superior Whirlpool WW11BTA 11 Kg Gris – 15% off – $960.499,15 (precio regular: $1.129.999)
-Lavarropas Inverter Samsung WW65A4000EEU 6,5 Kg Blanco – 10% off – $800.999,10 (precio regular: $889.999)