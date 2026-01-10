¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

El truco apunta a optimizar los resultados de la limpieza. Según lo mencionado en el sitio Tide, la pelusa se genera principalmente por la fricción dentro del lavarropas, un proceso que rompe las fibras de la ropa y produce esas pequeñas bolitas de tela. En ese contexto, la esponja cumple un rol clave: gracias a su superficie porosa y a sus fibras, funciona como un imán natural que atrae y retiene pelusas y pelos durante el lavado.