Secciones
SociedadEstilo de vida

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

La técnica apunta a optimizar los resultados de la limpieza.

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado
Hace 1 Hs

Lavar la ropa es una tarea cotidiana que suele traer un inconveniente recurrente: la aparición de pelusas, hilos sueltos y pelos de mascotas que se adhieren a las prendas. Además de afectar la estética de la ropa, este fenómeno puede deteriorar los tejidos con el paso del tiempo. 

Frente a este problema, en los últimos meses se popularizó en internet una solución tan sencilla como efectiva, recomendada por especialistas: colocar una esponja dentro del lavarropas antes de iniciar el ciclo de lavado.

El truco apunta a optimizar los resultados de la limpieza. Según lo mencionado en el sitio Tide, la pelusa se genera principalmente por la fricción dentro del lavarropas, un proceso que rompe las fibras de la ropa y produce esas pequeñas bolitas de tela. En ese contexto, la esponja cumple un rol clave: gracias a su superficie porosa y a sus fibras, funciona como un imán natural que atrae y retiene pelusas y pelos durante el lavado.

Uno de los principales beneficios es que la esponja evita que estos residuos se redistribuyan y vuelvan a adherirse a otras prendas. Esto resulta especialmente útil en hogares con mascotas, donde la presencia de pelos en la ropa es constante.

Además, el método no solo mejora la limpieza, sino que también contribuye al cuidado del electrodoméstico. Al capturar una gran cantidad de residuos, la esponja impide que lleguen al filtro del lavarropas, lo que ayuda a prevenir obstrucciones y reduce el desgaste del sistema de drenaje, consignó el diario La Nación.

Aplicar este truco casero es muy sencillo

En primer lugar, se debe verificar que la esponja esté limpia o sea completamente nueva. Se recomienda usar esponjas clásicas de cocina o baño y evitar aquellas que tengan partes metálicas o superficies abrasivas, ya que podrían dañar prendas delicadas. Luego, se coloca la esponja directamente dentro del tambor junto con la ropa y el detergente habitual, antes de iniciar el programa de lavado.

En cargas con una gran cantidad de pelusas o pelos, como toallas, mantas o ropa de abrigo, se pueden usar dos o incluso tres esponjas para potenciar el efecto. Al finalizar el ciclo, la esponja suele aparecer cubierta de residuos, que pueden retirarse fácilmente con la mano. Después, puede enjuagarse, secarse y reutilizarse varias veces hasta que pierda efectividad. Este método es seguro para la mayoría de las prendas de uso cotidiano, como las de algodón o poliéster.

Sin embargo, existen algunas advertencias a tener en cuenta. No se recomienda usar la esponja con ropa muy delicada, encajes, sedas o tejidos finos, ya que la fricción podría provocar daños. Además, este truco no reemplaza la limpieza periódica del filtro del lavarropas ni soluciona manchas difíciles, ya que su función principal es actuar como colector de partículas sueltas.

Temas TucumánDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué cada vez más personas toman cúrcuma con limón en ayunas

Por qué cada vez más personas toman cúrcuma con limón en ayunas

Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol
5

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle
6

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Más Noticias
Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Horóscopo: los signos que deberán hacer una pausa para que el amor llegue en enero, según Jimena La Torre

Horóscopo: los signos que deberán hacer una pausa para que el amor llegue en enero, según Jimena La Torre

Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Oídos bajo el agua: cómo evitar las infecciones

Oídos bajo el agua: cómo evitar las infecciones

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Comentarios