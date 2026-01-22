Secciones
SociedadEducación

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

La medida, oficializada mediante el Decreto 436/2025, busca optimizar los recursos del Estado y evitar la duplicidad de funciones entre organismos nacionales.

Quedará a criterio de cada jurisdicción implementar o no este contenido. Quedará a criterio de cada jurisdicción implementar o no este contenido. Foto: La Nación
Hace 4 Hs

El calendario escolar llega con modificaciones tanto para docentes como para estudiantes. Conforme lo dispuesto por la administración actual, habrá dos tópicos que desde este año no serán obligatorios para la Nación. Su aplicación dependerá de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero quedará fuera del currículum de dictado obligatorio.

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia

Aunque el Decreto 436/2025 se publicó durante el primer semestre del año pasado en el Boletín Oficial, recién desde este ciclo lectivo empezará a tener plena vigencia e implementarse en las aulas. La disposición modifica una serie de leyes del sistema educativo y deja sin efecto algunos de sus artículos. La principal normativa involucrada es la Ley N° 27.214.

El contenido que deja de ser obligatorio en las escuelas

La Ley de Promoción de la Educación Vial establece las bases para la educación vial, que incluye promover conocimientos, prácticas y hábitos para la circulación y el tránsito seguro en la vía pública. Fue sancionada el 25 de noviembre de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 17 de diciembre del mismo año. El decreto implementado por el Ejecutivo nacional apunta, principalmente, contra dos de sus artículos: el 5° y el 6°.

De acuerdo a la nueva medida, la ley ordenó la creación de un organismo cuyas funciones se superponían –y hasta duplicaban– con las de otro previamente existente. Esto producía un “sobredimensionamiento de la estructura estatal, afectando la eficiencia en la gestión y el uso racional de los recursos públicos”. En consecuencia, con la derogación de los artículos, se promueve una reducción del personal necesario para implementar los talleres que se indicaban como obligatorios.

El Ejecutivo también consideró “una responsabilidad innecesaria” para sus deberes, considerando que “no le compete realizar jornadas educativas durante el ciclo lectivo”. Por otra parte, se determinó que la creación de un Observatorio de la Educación Vial –estipulada por el artículo 5° de la ley– se eliminó porque “nunca entró en funcionamiento”; otro de los motivos para dar de baja el contenido.

Según el decreto, las tareas del observatorio se superponían con las del Consejo Federal de Seguridad Vial. Esta repetición de labores fue considerada “contraria a los principios de eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria, al duplicar esfuerzos, estructuras y recursos para la consecución de objetivos similares”. Así, a partir del inicio del ciclo lectivo, será decisión de cada jurisdicción del país dictar o no el contenido de educación vial.

Temas Boletín OficialPoder Ejecutivo Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué se sabe del Progresar 2026: adelantos del Gobierno y fechas estimadas

Qué se sabe del Progresar 2026: adelantos del Gobierno y fechas estimadas

Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
6

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Más Noticias
El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Comentarios