Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

De acuerdo a la nueva medida, la ley ordenó la creación de un organismo cuyas funciones se superponían –y hasta duplicaban– con las de otro previamente existente. Esto producía un “sobredimensionamiento de la estructura estatal, afectando la eficiencia en la gestión y el uso racional de los recursos públicos”. En consecuencia, con la derogación de los artículos, se promueve una reducción del personal necesario para implementar los talleres que se indicaban como obligatorios.