Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

Ariel Tarico confirmó recientemente su salida de Rivadavia para integrarse a Radio Mitre a partir del próximo febrero. Esta incorporación representa uno de los movimientos mediáticos más significativos de la temporada radial actual. El humorista regresará a la emisora porteña que funcionó como su escuela formativa inicial durante los comienzos de su trayectoria profesional.
El anuncio oficial ocurrió durante el programa Encendidos en la tarde, conducido por María Esther Sánchez, donde el imitador estuvo presente. Su labor principal consistirá en animar el segmento de transición entre los ciclos de Eduardo Feinmann y Marcelo Bonelli. Dicho espacio goza de una alta audiencia y prioriza el entretenimiento mediante diálogos variados.
Un regreso esperado a la emisora de Radio Mitre
El artista manifestó que esta vuelta implica reencontrarse con antiguos compañeros y locutores apreciados. "Volver después de muchos años de recorrida a la radio número uno, es un mimo al corazón", aseguró el humorista ante los medios. La expectativa del protagonista reside en aportar diversión y un espacio ameno para toda la audiencia.
El dibujante de voces también destacó la relevancia de compartir equipo junto a su colega Rolo Villar. "Fue un gran inspirador para mí", señaló sobre quien ahora será su par en el estudio radial. Ambos profesionales mantienen un vínculo de amistad sólido desde que coincidieron en la calle Corrientes allá por el año 2008.
Trayectoria y proyectos en el horizonte
Ariel Tarico define su proceso creativo como el de un caricaturista que primero visualiza rasgos físicos antes de ejecutar sonidos. Su repertorio incluye imitaciones precisas de figuras políticas como Javier Milei, Alberto Fernández o Sergio Massa. Esta capacidad técnica resultó fundamental cuando ganó aquel casting inicial para trabajar con Magdalena Ruiz Guiñazú y Néstor Ibarra. El profesional considera aquella etapa temprana en la institución como una verdadera universidad formativa.
Además de su labor radial, el actor estrenará la obra titulada Llegamos tarde en el Teatro Politeama durante el segundo mes del año. David Rotemberg lo acompañará nuevamente en esta propuesta teatral bajo la dirección de Juan José Campanella. El comediante mantendrá simultáneamente sus intervenciones habituales dentro de la señal televisiva Todo Noticias.