Estas son 10 apps de podcasts, radio y audiolibros para descansar del celular

Una selección de apps para quienes buscan consumir contenido sin sumar horas frente al celular.

RADIO GARDEN. Permite escuchar radios de todo el mundo en tiempo real, desde una interfaz minimalista. / RG RADIO GARDEN. Permite escuchar radios de todo el mundo en tiempo real, desde una interfaz minimalista. / RG
Hace 1 Hs

Cuando el calor aprieta y el celular ya cansa, el verano invita a bajar un cambio también en la forma de consumir contenido. Menos scroll infinito y más experiencias que se puedan disfrutar con auriculares, sin necesidad de mirar una pantalla. Apps de podcasts, radios online y audiolibros aparecen como aliados ideales para acompañar viajes, siestas largas o tardes de pileta.

Escuchar en lugar de mirar permite descansar la vista, moverse con libertad y elegir contenidos más largos o relajados, sin la presión de estar pendientes del teléfono. En ese plan, cada vez más apps apuestan por el audio como formato principal y ganan terreno entre jóvenes que buscan desconectarse sin quedarse afuera.

Apps para escuchar sin pantalla y darle un respiro al celular

1. Spotify: más allá de la música, es una de las plataformas con mayor oferta de podcasts en español. Desde entrevistas y humor hasta noticias y cultura pop, todo se puede descargar para escuchar sin conexión.

2. YouTube Music: permite usar el audio de videos y podcasts sin necesidad de mantener la pantalla encendida (con suscripción), una opción práctica para quienes ya consumen contenido en YouTube.

3. Apple Podcasts: organizada y fácil de usar, reúne miles de podcasts de actualidad, storytelling, divulgación y entretenimiento, ideal para escuchar por capítulos sueltos.

4. Google Podcasts: minimalista y liviana, es una buena puerta de entrada al mundo del podcast, con recomendaciones personalizadas y bajo consumo de datos.

5. TuneIn Radio: radios en vivo de Argentina y del mundo, con transmisiones deportivas, informativas y musicales, perfectas para escuchar mientras se hace otra cosa.

TUNEIN RADIO. Radios en vivo, noticias y deportes, todo en formato audio continuo. / GOOGLE PLAYSTORE TUNEIN RADIO. Radios en vivo, noticias y deportes, todo en formato audio continuo. / GOOGLE PLAYSTORE

6. Radio Garden: una experiencia distinta: recorrer el mapa del mundo y sintonizar radios en tiempo real de cualquier país, sin algoritmos ni playlists.

7. Storytel: especializada en audiolibros, ofrece novelas, crónicas y ensayos narrados por profesionales, ideal para quienes quieren “leer” sin usar los ojos.

8. Audible: la plataforma de Amazon suma audiolibros, podcasts originales y contenidos exclusivos, pensados para largas escuchas y momentos de descanso.

9. Pocket Casts: una de las apps favoritas de oyentes intensivos de podcasts, con controles avanzados, listas inteligentes y modo sin conexión.

POCKET CASTS. App especializada en podcasts, con controles avanzados y diseño limpio. / GOOGLE PLAYSTORE POCKET CASTS. App especializada en podcasts, con controles avanzados y diseño limpio. / GOOGLE PLAYSTORE

10. Beelinguapp: combina audiolibros y lectura bilingüe. Se pueden escuchar cuentos, crónicas y textos cortos narrados por locutores. Funciona bien incluso con la pantalla apagada y es ideal para aprender idiomas o simplemente dejar correr una historia sin scrollear.

En tiempos donde todo pasa por la pantalla, el audio se consolida como una alternativa más amable para el verano: escuchar sin mirar, desconectar sin aislarse y dejar que las historias sigan sonando, incluso cuando el celular queda boca abajo.

Comentarios