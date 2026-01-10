Estas son 10 apps de podcasts, radio y audiolibros para descansar del celular

Cuando el calor aprieta y el celular ya cansa, el verano invita a bajar un cambio también en la forma de consumir contenido. Menos scroll infinito y más experiencias que se puedan disfrutar con auriculares, sin necesidad de mirar una pantalla. Apps de podcasts, radios online y audiolibros aparecen como aliados ideales para acompañar viajes, siestas largas o tardes de pileta.
Escuchar en lugar de mirar permite descansar la vista, moverse con libertad y elegir contenidos más largos o relajados, sin la presión de estar pendientes del teléfono. En ese plan, cada vez más apps apuestan por el audio como formato principal y ganan terreno entre jóvenes que buscan desconectarse sin quedarse afuera.
Apps para escuchar sin pantalla y darle un respiro al celular
1. Spotify: más allá de la música, es una de las plataformas con mayor oferta de podcasts en español. Desde entrevistas y humor hasta noticias y cultura pop, todo se puede descargar para escuchar sin conexión.
2. YouTube Music: permite usar el audio de videos y podcasts sin necesidad de mantener la pantalla encendida (con suscripción), una opción práctica para quienes ya consumen contenido en YouTube.
3. Apple Podcasts: organizada y fácil de usar, reúne miles de podcasts de actualidad, storytelling, divulgación y entretenimiento, ideal para escuchar por capítulos sueltos.
4. Google Podcasts: minimalista y liviana, es una buena puerta de entrada al mundo del podcast, con recomendaciones personalizadas y bajo consumo de datos.
5. TuneIn Radio: radios en vivo de Argentina y del mundo, con transmisiones deportivas, informativas y musicales, perfectas para escuchar mientras se hace otra cosa.
6. Radio Garden: una experiencia distinta: recorrer el mapa del mundo y sintonizar radios en tiempo real de cualquier país, sin algoritmos ni playlists.
7. Storytel: especializada en audiolibros, ofrece novelas, crónicas y ensayos narrados por profesionales, ideal para quienes quieren “leer” sin usar los ojos.
8. Audible: la plataforma de Amazon suma audiolibros, podcasts originales y contenidos exclusivos, pensados para largas escuchas y momentos de descanso.
9. Pocket Casts: una de las apps favoritas de oyentes intensivos de podcasts, con controles avanzados, listas inteligentes y modo sin conexión.
10. Beelinguapp: combina audiolibros y lectura bilingüe. Se pueden escuchar cuentos, crónicas y textos cortos narrados por locutores. Funciona bien incluso con la pantalla apagada y es ideal para aprender idiomas o simplemente dejar correr una historia sin scrollear.
En tiempos donde todo pasa por la pantalla, el audio se consolida como una alternativa más amable para el verano: escuchar sin mirar, desconectar sin aislarse y dejar que las historias sigan sonando, incluso cuando el celular queda boca abajo.