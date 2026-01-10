Estas son 10 apps de podcasts, radio y audiolibros para descansar del celular

Cuando el calor aprieta y el celular ya cansa, el verano invita a bajar un cambio también en la forma de consumir contenido. Menos scroll infinito y más experiencias que se puedan disfrutar con auriculares, sin necesidad de mirar una pantalla. Apps de podcasts, radios online y audiolibros aparecen como aliados ideales para acompañar viajes, siestas largas o tardes de pileta.