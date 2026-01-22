Marcelo Torres se transforma en un “Adivino del tiempo”

Antes de la pandemia, Marcelo Torres consolidó su trabajo musical en el disco “Adivino del tiempo”, que se llevó el premio Gardel al mejor álbum instrumental dentro del amplio (y a veces impreciso) género de la fusión y la world music, que en su caso tiene una firme impronta del jazz.
Esa producción fue la consecuencia de cuatro décadas de investigación y experimentación de los sonidos, que comenzó a principios de los 80 cuando integró el recordado -y efímero- grupo Tantor, que se convirtió en banda de culto de lo instrumental y de referencia de un momento. Luego, ya en democracia, fue parte de Raffo IV, El Güevo y El Trueno, entre otras formaciones; hasta que se sumó al cuarteto de Lito Vitale para después estar durante seis años con Luis Alberto Spinetta y Los Socios del Desierto, todo en los 90. Antes de lanzarse a pleno como solista, estuvo en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado junto al Indio Solari.
El lunes se cumplió un año de su última visita a Tucumán, y esta noche cerrará esa breve ausencia desde las 22, nuevamente en CiTá, Abasto de Cultura (La Madrid 1457), en formato solo set, en el cual desplegará un original universo compositivo a través de su bajo de seis cuerdas MIDI, loops y piano.
Torres desglosará temas de su autoría de distintas etapas creativas, pero con la base de su “Adivino...” y de la nueva producción “Vives en mí”, que -asegura- será lanzado este año luego de varios meses de posgrabación. También serán parte del recital obras inéditas que siempre forman parte de sus búsquedas, donde juegan el jazz, el folclore argentino, los ritmos latinoamericanos y la canción de autor, “todos atravesados por una impronta personal inconfundible y una mirada artística profundamente expresiva”, anticipa.
La fecha de su visita tiene un peso simbólico: será en la previa del Día Nacional del Músico, sancionado por la Ley N°27.106 en homenaje a Spinetta, cuyas canciones tendrán un espacio reservado en el show de hoy, a modo de tributo. “Va a ser una fecha muy especial”, adelanta.
Opciones
Aparte de Torres, habrá más música en la provincia, con diferentes propuestas.
Dentro del festival 40° a la Sombra, organizado por el municipio de Tafí Viejo, desde las 22 actuará en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (avenida Alem 755) el tucumano Topo Encinar, con temas de sus distintos momentos creativos. También en la Ciudad del Limón y a la misma hora, pero en la hostería Atahualpa Yupanqui (Paysandú 2.400), habrá folclore con el Dúo Tafí, en un ambiente donde los sonidos que reivindican las raíces de la música popular argentina se vinculan con el paisaje y la gastronomía regional. “Llevaremos al escenario canciones que convocan al canto, a la emoción y al encuentro”, avisan Federico López y Dardo Fernández.
En San Pedro de Colalao se realizará una noche de Jóvenes Cantores en el Teatro del Pueblo, con la participación de El Changuito Sanpedreño, Pedro Acosta, Benjamín Zamorano, Joaquín Vallejo, Melisa Ruiz, Tiziano Décima, Emilia Hormigo y el dúo López-Ledesma.
En la capital, Facu Cabrera, Martín Salazar y Brian Garzón animarán la noche de Casa Barrio (9 de Julio 1.032) desde las 22 con ritmos tucumanos. La propuesta pop de Las Mamás y Ambiencia, en tanto, habitarán Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), con visuales de Vanesa Casanova. Y en Boris Restó (San Juan 1.131) habrá un set íntimo a cargo de Nacho Enrique.