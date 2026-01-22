Marcelo Torres se transforma en un “Adivino del tiempo”

Esa producción fue la consecuencia de cuatro décadas de investigación y experimentación de los sonidos, que comenzó a principios de los 80 cuando integró el recordado -y efímero- grupo Tantor, que se convirtió en banda de culto de lo instrumental y de referencia de un momento. Luego, ya en democracia, fue parte de Raffo IV, El Güevo y El Trueno, entre otras formaciones; hasta que se sumó al cuarteto de Lito Vitale para después estar durante seis años con Luis Alberto Spinetta y Los Socios del Desierto, todo en los 90. Antes de lanzarse a pleno como solista, estuvo en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado junto al Indio Solari.