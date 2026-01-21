Celulares con "súper baterías": estos son los modelos que duran más de 48 horas

Los reyes de la autonomía en el mercado

El actual líder de la resistencia es el Oppo Find X9 Pro. Aunque es una figurita difícil en el retail local, los importadores lo tienen en la mira por su batería de 7500mAh. En condiciones de uso real, este equipo puede superar las 26 horas de pantalla activa. Es, literalmente, un teléfono que permite cruzar el océano en avión y llegar a destino con carga de sobra.