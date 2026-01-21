Secciones
SociedadActualidad

Económico y eficaz: hacé tu propio limpiador con vinagre y limón para cualquier superficie

La mezcla de ambos ingredientes permite obtener un limpiador casero económico, natural y de gran eficacia.

Económico y eficaz: hacé tu propio limpiador con vinagre y limón para cualquier superficie Limpiador eficaz a base de vinagre
Hace 2 Hs

El vinagre y las cáscaras de limón funcionan como aliados versátiles tanto en la cocina como en la limpieza del hogar. La mezcla de ambos ingredientes permite obtener un limpiador casero económico, natural y de gran eficacia, que combate la grasa y representa una opción ecológica para quienes buscan métodos sostenibles en su vida diaria.

Vinagre, bicarbonato y agua oxigenada: cómo usar la mezcla casera que limpia, blanquea y desinfecta el hogar

Vinagre, bicarbonato y agua oxigenada: cómo usar la mezcla casera que limpia, blanquea y desinfecta el hogar

Las cáscaras de limón aportan aceites esenciales con capacidades desengrasantes y disolventes, factores clave para remover la suciedad difícil. Por su parte, el vinagre blanco, gracias al ácido acético, elimina bacterias, hongos y sarro de diversas superficies, logrando así un producto potenciado que limpia a fondo y deja un aroma fresco.

Cómo hacer el limpiador casero con limón y vinagre

Procedimiento

-Colocá las cáscaras de limón dentro de un frasco limpio.

-Agregá vinagre blanco hasta cubrirlas por completo.

-Dejá reposar la mezcla durante 15 días para que el vinagre absorba las propiedades del limón.

-Colá el preparado, retirá las cáscaras y pasá el líquido a un atomizador para usarlo con comodidad.

¿Cómo es el uso recomendado este limpiador casero?

Este limpiador casero es una opción versátil que puede aplicarse en distintas áreas del hogar. En la cocina, resulta ideal para encimeras y hornos, ya que elimina la grasa acumulada y desinfecta con eficacia. También puede usarse en baños para remover suciedad y bacterias de lavamanos, inodoros, bidets, bañeras y duchas, además de neutralizar olores molestos.

Su acción es igualmente útil en azulejos y paredes, donde ayuda a quitar manchas difíciles sin dañar la superficie. En cristales y espejos, permite obtener un acabado impecable, libre de marcas y residuos. Asimismo, diluido en agua, se puede aplicar en pisos de cerámica para desinfectar y dejar un agradable aroma cítrico en el ambiente.

Otra aplicación práctica es en tachos de basura, donde no solo limpia y neutraliza olores, sino que además ahuyenta plagas atraídas por restos de comida. También se recomienda para heladeras y alacenas, ya que refresca y desinfecta sin necesidad de productos químicos. En estos casos, conviene aplicarlo con el electrodoméstico apagado y, si se trata de superficies de madera, usar un rociador para evitar que se hinchen.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El truco casero para quitar los hongos de las cortinas de baño en minutos

El truco casero para quitar los hongos de las cortinas de baño en minutos

Lo más popular
Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
1

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
2

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
3

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Jaldo habló de su licencia, defendió el funcionamiento institucional, se refirió a la inseguridad y al temporal
4

Jaldo habló de su licencia, defendió el funcionamiento institucional, se refirió a la inseguridad y al temporal

Jaldo, contra la oposición: No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente
5

Jaldo, contra la oposición: "No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente"

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy
6

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Más Noticias
El incendio en un edificio de calle Córdoba 1.083 generó caos en los vecinos

El incendio en un edificio de calle Córdoba 1.083 generó caos en los vecinos

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Comentarios