Económico y eficaz: hacé tu propio limpiador con vinagre y limón para cualquier superficie

Otra aplicación práctica es en tachos de basura, donde no solo limpia y neutraliza olores, sino que además ahuyenta plagas atraídas por restos de comida. También se recomienda para heladeras y alacenas, ya que refresca y desinfecta sin necesidad de productos químicos. En estos casos, conviene aplicarlo con el electrodoméstico apagado y, si se trata de superficies de madera, usar un rociador para evitar que se hinchen.