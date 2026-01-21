Cifras alucinantes: este es el sueldo promedio de un empleado de Open AI

El fenómeno OpenAI y la brecha salarial

Según el último informe del medio, citado por Futurism, en promedio, los empleados de OpenAI son los trabajadores de startups mejor pagados de la historia reciente. En 2025, los registros financieros muestran que la plantilla de OpenAI, compuesta por 4.000 personas contratadas en puestos técnicos y operativos como gerentes de cuentas, ingenieros e investigadores, recibirá una compensación basada en acciones de un promedio de 1,5 millones de dólares por especialista. Desde Futurism aclararon que OpenAI contrata a "proveedores" externos para puestos más modestos, como conserjes o agentes de seguridad, por lo que es probable que esos colaboradores no reciban la misma compensación, o que ni siquiera hayan sido incluidos en el análisis del WSJ.