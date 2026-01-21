Cifras alucinantes: este es el sueldo promedio de un empleado de Open AI

Silicon Valley maneja números que marean, pero también que parecen sacados de una ficción. Ser empleado del centro global de la innovación y de la tecnología, y al mismo tiempo de un competitivo y frenético mundo, no es sencillo; pero la recompensa está lejos de ser austera. Allí donde todas las cifras se manejan por siete, los mejores expertos se encuentran con sueldos que exceden a veces las capacidades de algunas cajas fuertes, como es el caso de los empleados de Open AI.
Las empresas de Silicon Valley estuvieron desembolsando billetes en proporciones épicas, invirtiendo cientos de millones (incluso miles de millones) de dólares para atraer a los expertos en inteligencia artificial de corporaciones rivales y también desde fuera de ese círculo. Así es que los trabajadores tecnológicos de las compañías que desarrollan IA están ganando, como advierten desde el Wall Street Journal, una cantidad asombrosa de dinero.
El fenómeno OpenAI y la brecha salarial
Según el último informe del medio, citado por Futurism, en promedio, los empleados de OpenAI son los trabajadores de startups mejor pagados de la historia reciente. En 2025, los registros financieros muestran que la plantilla de OpenAI, compuesta por 4.000 personas contratadas en puestos técnicos y operativos como gerentes de cuentas, ingenieros e investigadores, recibirá una compensación basada en acciones de un promedio de 1,5 millones de dólares por especialista. Desde Futurism aclararon que OpenAI contrata a "proveedores" externos para puestos más modestos, como conserjes o agentes de seguridad, por lo que es probable que esos colaboradores no reciban la misma compensación, o que ni siquiera hayan sido incluidos en el análisis del WSJ.
Dado que OpenAI se está preparando para una IPO (Oferta Pública Inicial) en 2026, el WSJ comparó su nómina de 2025 con la de otras 18 empresas en el año anterior a su salida a bolsa, y descubrió que la remuneración ni siquiera se acerca remotamente.
Tensiones y fichajes multimillonarios en Meta
Por ejemplo, Alphabet, la empresa matriz de Google, quedó en segundo lugar, después de OpenAI. En comparación con la retribución de sus empleados en 2003, OpenAI paga a su personal siete veces más en promedio, considerando la inflación. En general, Wall Street Jonaurl descubrió que OpenAI paga a sus perfiles de alto nivel 34 veces más que el promedio de firmas tecnológicas similares durante el año previo a una salida a bolsa.
La noticia llega en un momento en que otros gigantes tecnológicos luchan por mantener equipos de IA de vanguardia. Por ejemplo, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, supuestamente tensionó su relación con su recién nombrado director de IA, el joven prodigio Alex Wang. En junio, Zuckerberg desembolsó 14.000 millones de dólares para adquirir la startup de Wang, Scale AI, y de paso contratar al experto en inteligencia artificial de 28 años. Meses después de conocerse que Wang iba a dirigir el equipo de IA de Meta, el científico jefe de IA de la compañía, Yann LeCun, decidió separarse de la corporación para fundar su propia startup en medio de la fricción entre ambos.