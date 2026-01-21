Así es la nueva casa de Gran Hermano: tiene playa artificial, jacuzzi y un mega escenario

A comienzos de diciembre, en pleno inicio del proceso de selección, Santiago del Moro publicó la primera imagen del parque y acompañó la postal con una frase que despertó intriga: “Me preguntan todo el tiempo por la casa. Les cuento: donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo, que cada día es más grande, jaja”. El comentario, cargado de humor, dejaba entrever que la casa atravesaba una transformación profunda.