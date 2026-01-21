Así es la nueva casa de Gran Hermano: tiene playa artificial, jacuzzi y un mega escenario

La nueva edición de Gran Hermano empieza a tomar forma y ya genera expectativa entre los fanáticos. Santiago del Moro presentó en televisión algunos anticipos de cómo será la flamante casa del reality, que llegará renovada, con una estética de alto impacto y espacios completamente transformados, entre ellos una playa artificial y un mega escenario pensado para shows y momentos clave del juego.
Con estreno previsto para febrero, el programa apuesta a una puesta en escena más ambiciosa y cinematográfica, con cambios que buscan potenciar la experiencia tanto de los participantes como del público. La producción promete una casa más grande, versátil y preparada para desafíos inéditos, en una temporada que apunta a volver a lo más alto del rating.
Así es la nueva casa de Gran Hermano: tiene playa artificial y un mega escenario
A comienzos de diciembre, en pleno inicio del proceso de selección, Santiago del Moro publicó la primera imagen del parque y acompañó la postal con una frase que despertó intriga: “Me preguntan todo el tiempo por la casa. Les cuento: donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo, que cada día es más grande, jaja”. El comentario, cargado de humor, dejaba entrever que la casa atravesaba una transformación profunda.
Días atrás, el conductor volvió a las redes para mostrar parte del avance y disipar algunas dudas. La foto exhibía un patio intervenido, con terreno irregular y grandes sectores de arena, lo que remitía a un escenario costero. Junto a la imagen, Del Moro escribió: “Vamos a la playa. Prepárense. Gran Hermano: Generación Dorada. Febrero”, confirmando así la presencia de una playa artificial en la nueva edición.
La decisión de dejar atrás la pileta tradicional implica un cambio inédito en la historia del programa. Según lo adelantado por el conductor y el equipo de producción, la casa sumará una pileta climatizada y un jacuzzi, además de la playa de arena. El propósito es claro: crear un entorno distinto, más lúdico y de fuerte impacto visual, en línea con la idea de reinventar el reality temporada tras temporada.