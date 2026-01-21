Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Así es la nueva casa de Gran Hermano: tiene playa artificial, jacuzzi y un mega escenario

Santiago del Moro reveló cómo quedó uno de los sectores más emblemáticos de la casa tras una ambiciosa remodelación.

Cuenta regresiva para Gran Hermano: habrá impactantes reformas en la casa Cuenta regresiva para Gran Hermano: habrá impactantes reformas en la casa Telefé
Hace 2 Hs

La nueva edición de Gran Hermano empieza a tomar forma y ya genera expectativa entre los fanáticos. Santiago del Moro presentó en televisión algunos anticipos de cómo será la flamante casa del reality, que llegará renovada, con una estética de alto impacto y espacios completamente transformados, entre ellos una playa artificial y un mega escenario pensado para shows y momentos clave del juego.

Con estreno previsto para febrero, el programa apuesta a una puesta en escena más ambiciosa y cinematográfica, con cambios que buscan potenciar la experiencia tanto de los participantes como del público. La producción promete una casa más grande, versátil y preparada para desafíos inéditos, en una temporada que apunta a volver a lo más alto del rating.

La casa de Gran Hermano: Generación dorada tendrá playa artificial La casa de Gran Hermano: Generación dorada tendrá playa artificial Instagram

Así es la nueva casa de Gran Hermano: tiene playa artificial y un mega escenario

A comienzos de diciembre, en pleno inicio del proceso de selección, Santiago del Moro publicó la primera imagen del parque y acompañó la postal con una frase que despertó intriga: “Me preguntan todo el tiempo por la casa. Les cuento: donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo, que cada día es más grande, jaja”. El comentario, cargado de humor, dejaba entrever que la casa atravesaba una transformación profunda.

Días atrás, el conductor volvió a las redes para mostrar parte del avance y disipar algunas dudas. La foto exhibía un patio intervenido, con terreno irregular y grandes sectores de arena, lo que remitía a un escenario costero. Junto a la imagen, Del Moro escribió: “Vamos a la playa. Prepárense. Gran Hermano: Generación Dorada. Febrero”, confirmando así la presencia de una playa artificial en la nueva edición.

La decisión de dejar atrás la pileta tradicional implica un cambio inédito en la historia del programa. Según lo adelantado por el conductor y el equipo de producción, la casa sumará una pileta climatizada y un jacuzzi, además de la playa de arena. El propósito es claro: crear un entorno distinto, más lúdico y de fuerte impacto visual, en línea con la idea de reinventar el reality temporada tras temporada.

Temas Santiago del MoroGran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
1

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
2

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
3

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy
5

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Jugando al truco en medio de la tormenta
6

Jugando al truco en medio de la tormenta

Más Noticias
¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Comentarios