Temporal: la oposición exige explicaciones por las inundaciones y los cortes de rutas en Tucumán

“¿Dónde fueron a parar los fondos para el Plan Pre-Lluvia?”, cuestionó el legislador José Cano, quien presentó un pedido de informes.

UN TRISTE ESPECTÁCULO. En algunas zonas de la provincia -en especial, en el interior- los ríos crecieron como consecuencia de la abundante lluvia caída en solamente cuatro días, situación que modificó el paisaje. UN TRISTE ESPECTÁCULO. En algunas zonas de la provincia -en especial, en el interior- los ríos crecieron como consecuencia de la abundante lluvia caída en solamente cuatro días, situación que modificó el paisaje.
Hace 11 Min

Tras los desbordes de ríos en distintos puntos de la provincia, el legislador José Cano presentó un pedido de informes dirigido al ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, para esclarecer la ejecución del denominado Plan Pre-Lluvia y el destino de los fondos nacionales destinados a la prevención hídrica.

La iniciativa -dijo- apunta a conocer en detalle cómo se implementó el plan vigente, cuáles fueron las zonas priorizadas y qué organismos estuvieron a cargo de su fiscalización. En ese marco, el referente opositor cuestionó la eficacia de las políticas de prevención y advirtió sobre una posible contradicción entre la planificación oficial y el impacto real de las tormentas.

“Resulta inadmisible que, contando con una Ley de Emergencia Hídrica y habiendo recibido Aportes del Tesoro Nacional (ATN) significativos, Tucumán siga sufriendo las mismas consecuencias cada verano”, expresó Cano.

Uno de los ejes centrales del pedido de informes indaga si las áreas afectadas por desbordes, inundaciones y cortes de rutas estaban contempladas dentro del Plan Pre-Lluvia. En ese sentido, el legislador solicitó precisiones sobre la realización de estudios técnicos e hidrológicos previos y las razones por las que fallaron los mecanismos de defensa o la limpieza de canales en zonas donde el Estado debía intervenir para evitar anegamientos urbanos.

El documento también exige información detallada sobre el monto total de ATN recibidos por la provincia desde diciembre de 2023 y qué porcentaje de esos recursos fue destinado específicamente a tareas de prevención hídrica. Además, solicita el listado completo de obras previstas, junto a su presupuesto y el grado de avance físico y financiero que presentaban apenas 24 horas antes del temporal.

Finalmente, Cano puso el foco en las zonas afectadas por cortes de rutas y anegamientos urbanos, al pedir que se informe si estaban incluidas en la planificación oficial y, en caso afirmativo, qué obras fallaron. “La gente necesita saber si se realizaron estudios técnicos previos o si el plan deberá reformularse ante el fracaso evidente de las medidas actuales”, concluyó.

