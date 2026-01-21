Temporal: la oposición exige explicaciones por las inundaciones y los cortes de rutas en Tucumán

Uno de los ejes centrales del pedido de informes indaga si las áreas afectadas por desbordes, inundaciones y cortes de rutas estaban contempladas dentro del Plan Pre-Lluvia. En ese sentido, el legislador solicitó precisiones sobre la realización de estudios técnicos e hidrológicos previos y las razones por las que fallaron los mecanismos de defensa o la limpieza de canales en zonas donde el Estado debía intervenir para evitar anegamientos urbanos.