Un subcomisario de la Policía Federal dio positivo en alcoholemia mientras manejaba un patrullero con su familia

El control se realizó sobre la Ruta Nacional 12, en Campana. El test arrojó 0,56 gramos de alcohol en sangre y el episodio quedó registrado en un video. El efectivo fue apartado y se inició un sumario interno.

Hace 1 Hs

Un subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) dio positivo en un control de alcoholemia mientras conducía un móvil oficial con integrantes de su familia a bordo. El episodio ocurrió durante un operativo de tránsito realizado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85, en la localidad bonaerense de Campana.

El hecho quedó registrado en un video que se difundió posteriormente y derivó en el apartamiento del efectivo de sus funciones, además de la apertura de un sumario disciplinario dentro de la fuerza.

La situación se produjo cuando agentes de tránsito detuvieron una camioneta Ford Ranger perteneciente a la PFA en un control de rutina. Al someter al conductor al test de alcoholemia, la inspectora interviniente le recordó que en la provincia de Buenos Aires se encuentra vigente la ley de Alcohol Cero al volante.

Ante la consulta sobre si había consumido alcohol, el subcomisario respondió: “Vengo de un asado”. El resultado del test arrojó 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido.

“Usted viene en un móvil oficial, es de la Policía Federal y está conduciendo con alcoholemia positiva”, le señaló la agente durante el procedimiento. Además, le indicó que no podía continuar manejando y remarcó que, en su condición de funcionario público, debe dar el ejemplo.

Según informó el portal Primer Plano Online, tras el episodio el efectivo fue pasado a disponibilidad y se inició un sumario interno, además de una causa por infracción a la ley de Alcohol Cero. Como medida adicional, la conducción de la Policía Federal dispuso restringir el uso de móviles oficiales exclusivamente a los jefes de cada dependencia.

