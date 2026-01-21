Por qué caminar hacia atrás es la nueva tendencia saludable y cómo practicarla

¿En qué consiste caminar hacia atrás?

Pero esta forma de entrenar no es simplemente comenzar a desplazarse en dirección contraria y confiar en no estrellarse con algo a nuestras espaldas. Implica concentrar los esfuerzos en la manera en que los pies golpean el suelo. “Cuando caminamos hacia adelante, normalmente apoyamos primero el talón, es decir, primero el talón hace contacto con el suelo, luego la parte media del pie y luego los dedos. Cuando caminamos hacia atrás, es al contrario: primero tocamos el suelo con los dedos, luego con la parte anterior del pie y luego con el talón”, afirma Cheyanne Oakley, BS, ACSM-CPT , fisióloga del ejercicio en el Duke Health and Fitness Center en Durham, Carolina del Norte.