Secciones
SociedadSalud

Por qué caminar hacia atrás es la nueva tendencia saludable y cómo practicarla

Este tipo de ejercicio propone beneficios para la salud física y cognitiva y va más allá de moverse en reversa.

Cmainar hacia atrás, una técnica de entrenamiento que requiere tomar algunas precauciones. Cmainar hacia atrás, una técnica de entrenamiento que requiere tomar algunas precauciones. iStock
Hace 1 Hs

Puede que esta forma de entrenar te valga ser el centro de atención y aunque puede que te lleves un par de miradas curiosas en el gimnasio, para los expertos del fitness esta técnica merece la pena. Se trata de la caminata hacia atrás, una tendencia que cada vez suma más adeptos entre los especialistas de la vida saludable.

Durante cuánto tiempo hay que caminar después de los 60 para perder peso

Durante cuánto tiempo hay que caminar después de los 60 para perder peso

Caminar hacia atrás podría ser más que un curioso desafío si no una estrategia para entrenar y una técnica beneficiosa si se incorpora a la rutina de ejercicios. La marcha atrás ha sido destacada por los expertos por sus ventajas para mejorar el equilibrio, fortalecer los músculos y ejercitar el cerebro.

¿En qué consiste caminar hacia atrás?

Pero esta forma de entrenar no es simplemente comenzar a desplazarse en dirección contraria y confiar en no estrellarse con algo a nuestras espaldas. Implica concentrar los esfuerzos en la manera en que los pies golpean el suelo. “Cuando caminamos hacia adelante, normalmente apoyamos primero el talón, es decir, primero el talón hace contacto con el suelo, luego la parte media del pie y luego los dedos. Cuando caminamos hacia atrás, es al contrario: primero tocamos el suelo con los dedos, luego con la parte anterior del pie y luego con el talón”, afirma Cheyanne Oakley, BS, ACSM-CPT , fisióloga del ejercicio en el Duke Health and Fitness Center en Durham, Carolina del Norte.

Una de las ventajas más destacables es que este tipo de rutina, a diferencia de otras, no requiere de equipamiento especializado ni un gimnasio donde realizarla. Solo un par de zapatillas que nos brinden apoyo. Influencers del fitness y especialistas destacan las numerosas virtudes de esta práctica que son tanto físicas como cognitivas.

Los beneficios de entrenar caminando hacia atrás

Mejora el equilibrio y la coordinación

Las investigaciones sugieren que caminar hacia atrás ayuda a mantener el equilibrio por varias razones. Para empezar, dado que caminar hacia atrás requiere que uno se mantenga más erguido, ayuda a mejorar la postura, que está estrechamente relacionada con el equilibrio.

Caminar hacia atrás también puede fortalecer los músculos de las piernas y el centro del cuerpo que no se utilizan tanto al caminar normalmente, como los isquiotibiales, las pantorrillas y los glúteos, lo que puede mejorar el equilibrio.

“Esto no solo es útil para los adultos mayores para ayudarlos con el equilibrio y prevenir caídas, también es bueno para los adultos de mediana edad, porque así pueden adelantarse a ese deterioro constante que ocurre en el equilibrio”, dice Oakley.

¿Cuáles son los beneficios de la marcha atrás? ¿Cuáles son los beneficios de la marcha atrás?

Promueve la salud de las articulaciones

Caminar hacia atrás es un ejercicio que no daña las articulaciones, por lo que resulta especialmente útil para quienes padecen artritis o dolor en las articulaciones.

“Lo que los fisioterapeutas han descubierto es que, para algunas personas (por ejemplo, alguien con osteoartritis de rodilla, dolor de rodilla o incluso dolor lumbar ), cuando se cambia la forma en que los pies entran en contacto con el suelo, de una dirección de movimiento hacia adelante a una dirección de movimiento hacia atrás, cambia la forma en que se aplican las fuerzas en todo el cuerpo”, dice Chris Gagliardi, MS , entrenador personal certificado por ACE y especialista en ejercicios médicos en El Cajon, California.

Para algunas personas que tienen dolor al caminar o hacer cualquier ejercicio que implique soportar peso, incorporar algo de caminata hacia atrás puede ayudar, dice. “El dolor no desaparecerá de inmediato ni por completo, pero puede reducirse con el tiempo si se continúa con el tratamiento”, afirma Gagliardi.

Ejercitar y fortalecer diferentes músculos y practicar diferentes movimientos también puede ayudar a prevenir lesiones, añade.

Da un impulso a tu cerebro

Caminar hacia atrás no es solo un ejercicio para el cuerpo, sino que también estimula el cerebro. Como se trata de un movimiento desconocido, caminar hacia atrás requiere más concentración y enfoque mental, lo que puede aumentar la neuroplasticidad, o la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse con el tiempo, afirma Oakley.

Cualquier tipo de actividad física aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y la incorporación de movimientos a los que no estás acostumbrado crea nuevas vías neuronales. Caminar hacia atrás, por lo tanto, puede ser más beneficioso para la salud cerebral, afirma Oakley.

Quema calorías

Según Oakley, caminar hacia atrás proporciona un entrenamiento más intenso que caminar hacia adelante. Caminar hacia atrás tiene un equivalente metabólico de la tarea (MET, por sus siglas en inglés), una medida de la intensidad del ejercicio, más alto que caminar de manera moderada. Cuanto más alto sea el MET, más calorías se queman.

Caminar moderadamente (aproximadamente 5 kilómetros por hora, o un kilómetro y medio cada 20 minutos) es de aproximadamente 3,5 MET, mientras que caminar hacia atrás al mismo ritmo registra 6 MET.  Sin embargo, si estás tratando de mejorar tu capacidad cardiovascular haciendo ejercicio a una intensidad moderada a vigorosa, caminar hacia atrás solamente no lo logrará, dice Oakley.

“La mayoría de las personas no podrán caminar hacia atrás con seguridad lo suficientemente rápido como para contar como acondicionamiento aeróbico”, dice.

Fortalece los músculos de las piernas

Caminar hacia atrás activa muchos de los mismos músculos de las piernas que al caminar normalmente. Sin embargo, la mecánica de caminar en reversa activa estos músculos de manera diferente. Esto ayuda a fortalecer los glúteos, los cuádriceps y los flexores de la cadera, además de los isquiotibiales y las pantorrillas, todo lo cual contribuye a mejorar la postura, dice Oakley.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán tiene todo: qué hacer este fin de semana en la provincia

Tucumán tiene todo: qué hacer este fin de semana en la provincia

Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

¿Por qué recomiendan mezclar maicena con bicarbonato?: el truco multiuso para el cuidado personal y el hogar

¿Por qué recomiendan mezclar maicena con bicarbonato?: el truco multiuso para el cuidado personal y el hogar

El verdadero vestido que hizo famoso a Valentino no era rojo: la historia detrás del mito

El verdadero vestido que hizo famoso a Valentino no era rojo: la historia detrás del mito

Lo más popular
En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
1

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
2

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Jugando al truco en medio de la tormenta
3

Jugando al truco en medio de la tormenta

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
5

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

“Se limita el derecho a trabajar de los achilateros”, planteó un concejal
6

“Se limita el derecho a trabajar de los achilateros”, planteó un concejal

Más Noticias
Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Comentarios