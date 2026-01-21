Secciones
CulturaMúsica

Harry Styles vuelve a la música: cuándo sale “Aperture”, su nueva canción

El músico británico está a punto de dar a conocer el primer adelanto de su disco " Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

Harry Styles anunció la fecha de lanzamiento de “Aperture”, su nueva canción Harry Styles anunció la fecha de lanzamiento de “Aperture”, su nueva canción La Capital
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El regreso musical de Harry Styles ya es un hecho. Después de anunciar su próximo disco y revelar su nombre y arte de tapa, el músico informó cuándo se lanzará el primer adelanto oficial. Los fans del ex One Direction esperaban este momento desde 2022, tras la salida de Harry’s House, el álbum que recibió amplio reconocimiento, fue seguido por una exitosa gira internacional y marcó luego un corto impasse profesional.

Harry Styles confirmó su nuevo álbum: ¿cuándo se estrena y cuánto costará en Argentina?

Harry Styles confirmó su nuevo álbum: ¿cuándo se estrena y cuánto costará en Argentina?

En lo que respecta al nuevo disco del cantante, se titula Kiss All The Time. Disco, Occasionally y cuenta con una curiosa portada en la que vemos al músico con un vestuario vintage posando en un espacio abierto, una elección estética que generó debate en redes sociales pero que, ciertamente, comprende uno de los anuncios más movilizantes de los últimos días.

Harry Styles vuelve a la música: cuándo sale “Aperture”, su nueva canción

“Aperture” es el nombre del primer single del nuevo disco y podrá escucharse a partir de este jueves 22 de enero a las 21, tal como anunció Harry Styles en sus redes sociales junto a una foto suya en tono triunfal dentro del estudio de grabación.

El álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el cuarto de su etapa solista, estará integrado por 12 temas y cuenta con producción ejecutiva de Kid Harpoon. Los seguidores ya pueden preordenarlo en casete, CD y vinilos en distintos colores, además de acceder al nuevo merchandising disponible en la página web oficial. 

En paralelo al anuncio del single, las redes explotaron con comentarios positivos como “Lanzar singles antes del álbum está de vuelta”, “Uniendo al mundo como solo Harry sabe”, “Qué tiempo para estar vivo”, “Hoy sí te supiste la de chambear papito”, “Tiene toda nuestra atención” y “Gritando una banda”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Harry Styles confirmó su nuevo álbum: ¿cuándo se estrena y cuánto costará en Argentina?

Harry Styles confirmó su nuevo álbum: ¿cuándo se estrena y cuánto costará en Argentina?

Lo más popular
En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
1

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
2

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Jugando al truco en medio de la tormenta
3

Jugando al truco en medio de la tormenta

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
5

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

“Se limita el derecho a trabajar de los achilateros”, planteó un concejal
6

“Se limita el derecho a trabajar de los achilateros”, planteó un concejal

Más Noticias
Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Comentarios