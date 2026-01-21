El regreso musical de Harry Styles ya es un hecho. Después de anunciar su próximo disco y revelar su nombre y arte de tapa, el músico informó cuándo se lanzará el primer adelanto oficial. Los fans del ex One Direction esperaban este momento desde 2022, tras la salida de Harry’s House, el álbum que recibió amplio reconocimiento, fue seguido por una exitosa gira internacional y marcó luego un corto impasse profesional.
En lo que respecta al nuevo disco del cantante, se titula Kiss All The Time. Disco, Occasionally y cuenta con una curiosa portada en la que vemos al músico con un vestuario vintage posando en un espacio abierto, una elección estética que generó debate en redes sociales pero que, ciertamente, comprende uno de los anuncios más movilizantes de los últimos días.
Harry Styles vuelve a la música: cuándo sale “Aperture”, su nueva canción
“Aperture” es el nombre del primer single del nuevo disco y podrá escucharse a partir de este jueves 22 de enero a las 21, tal como anunció Harry Styles en sus redes sociales junto a una foto suya en tono triunfal dentro del estudio de grabación.
El álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el cuarto de su etapa solista, estará integrado por 12 temas y cuenta con producción ejecutiva de Kid Harpoon. Los seguidores ya pueden preordenarlo en casete, CD y vinilos en distintos colores, además de acceder al nuevo merchandising disponible en la página web oficial.
En paralelo al anuncio del single, las redes explotaron con comentarios positivos como “Lanzar singles antes del álbum está de vuelta”, “Uniendo al mundo como solo Harry sabe”, “Qué tiempo para estar vivo”, “Hoy sí te supiste la de chambear papito”, “Tiene toda nuestra atención” y “Gritando una banda”.