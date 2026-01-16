Secciones
CulturaMúsica

Harry Styles confirmó su nuevo álbum: ¿cuándo se estrena y cuánto costará en Argentina?

El músico, que desde 2022 no estrenaba música, presentó la portada de su nuevo trabajo discografíco.

Harry Styles anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Harry Styles anunció el lanzamiento de su nuevo álbum El Planeta Urbano
Hace 3 Hs

El misterio llegó a su fin y Harry Styles anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum. Tras varios años de silencio, el cantante pop puso en marcha una sugerente campaña de marketing para dar a conocer la noticia más esperada por sus fanáticos. El trabajo discográfico se titula Kiss All The Time. Disco, Occasionally y presenta una portada llamativa en la que Styles aparece con un look vintage posando al aire libre.

El ex integrante de One Direction reveló en sus redes sociales el título, la portada y la fecha de estreno de su cuarto disco solista, además de habilitar la preventa en distintos formatos: casete, CD y vinilos de varios colores. En su sitio web también se puede acceder al nuevo merchandising oficial.

Fin del misterio: ¿cuándo sale el nuevo álbum de Harry Styles?

“Kiss All The Time. Disco, Occasionally (Besa todo el tiempo. Disco, ocasionalmente”, escribió Harry en su perfil de Instagram -donde acumula casi 47 millones de seguidores- junto a la portada del álbum que verá la luz el próximo 6 de marzo. Este lanzamiento, sumado al inicio de su nueva era estética, despertó fuertes rumores sobre el posible anuncio de una gira mundial.

Harry Styles anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Harry Styles anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Instagram

Por el momento, no se conoce si lanzará singles como adelanto. Su más reciente estrenó llegó a finales de 2025 y corresponde a “Forever, Forever”, un tema que ya había sido presentado en vivo y que contó con un video con imágenes de su última gira. De acuerdo con el sitio oficial de Harry Styles, el nuevo álbum tendrá 12 canciones.

“De pronto 2026 está por convertirse en el mejor año”, “Rezé por este momento”, “Ya era hora papito, mucho descanso por hoy”, “Mi esposo está oficialmente de vuelta”, “Estuve esperándolo”, fueron algunos de los comentarios que Styles recibió en su publicación de Instagram luego de dar el gran anuncio.

Cuánto cuesta el nuevo disco de Harry Styles en Argentina

Tras el reciente vencimiento del Impuesto PAIS a finales de diciembre de 2025, el costo de las compras internacionales se redujo significativamente. La preventa de Kiss all the time ya está disponible y estos son los valores aproximados en pesos argentinos, calculados con el nuevo “Dólar Tarjeta”:

Limited Edition Kiss Vinyl (50 USD): $95.550

Limited Edition Smoke Machine Vinyl (50 USD): $95.550

Limited Edition Casebook CD (41 USD): $78.351

Photo Tee + CD Box Set (57 USD): $108.927

Limited Edition Camera + CD Box Set (127 USD): $242.697

Limited Edition Silver Glitter Casete (29 USD): $55.419

Black Vinyl (48 USD): $91.728

CD Estándar (22 USD): $42.042

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
4

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios

Una pérdida inesperada: de qué murió Rubén Patagonia, la voz defensora de los pueblos originarios

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Misterio en Nordelta: qué pasó con los chanchos salvajes que aparecieron después de los carpinchos

Misterio en Nordelta: qué pasó con los chanchos salvajes que aparecieron después de los carpinchos

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

Comentarios