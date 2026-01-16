Harry Styles confirmó su nuevo álbum: ¿cuándo se estrena y cuánto costará en Argentina?

El misterio llegó a su fin y Harry Styles anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum. Tras varios años de silencio, el cantante pop puso en marcha una sugerente campaña de marketing para dar a conocer la noticia más esperada por sus fanáticos. El trabajo discográfico se titula Kiss All The Time. Disco, Occasionally y presenta una portada llamativa en la que Styles aparece con un look vintage posando al aire libre.
El ex integrante de One Direction reveló en sus redes sociales el título, la portada y la fecha de estreno de su cuarto disco solista, además de habilitar la preventa en distintos formatos: casete, CD y vinilos de varios colores. En su sitio web también se puede acceder al nuevo merchandising oficial.
Fin del misterio: ¿cuándo sale el nuevo álbum de Harry Styles?
“Kiss All The Time. Disco, Occasionally (Besa todo el tiempo. Disco, ocasionalmente”, escribió Harry en su perfil de Instagram -donde acumula casi 47 millones de seguidores- junto a la portada del álbum que verá la luz el próximo 6 de marzo. Este lanzamiento, sumado al inicio de su nueva era estética, despertó fuertes rumores sobre el posible anuncio de una gira mundial.
Por el momento, no se conoce si lanzará singles como adelanto. Su más reciente estrenó llegó a finales de 2025 y corresponde a “Forever, Forever”, un tema que ya había sido presentado en vivo y que contó con un video con imágenes de su última gira. De acuerdo con el sitio oficial de Harry Styles, el nuevo álbum tendrá 12 canciones.
“De pronto 2026 está por convertirse en el mejor año”, “Rezé por este momento”, “Ya era hora papito, mucho descanso por hoy”, “Mi esposo está oficialmente de vuelta”, “Estuve esperándolo”, fueron algunos de los comentarios que Styles recibió en su publicación de Instagram luego de dar el gran anuncio.
Cuánto cuesta el nuevo disco de Harry Styles en Argentina
Tras el reciente vencimiento del Impuesto PAIS a finales de diciembre de 2025, el costo de las compras internacionales se redujo significativamente. La preventa de Kiss all the time ya está disponible y estos son los valores aproximados en pesos argentinos, calculados con el nuevo “Dólar Tarjeta”:
Limited Edition Kiss Vinyl (50 USD): $95.550
Limited Edition Smoke Machine Vinyl (50 USD): $95.550
Limited Edition Casebook CD (41 USD): $78.351
Photo Tee + CD Box Set (57 USD): $108.927
Limited Edition Camera + CD Box Set (127 USD): $242.697
Limited Edition Silver Glitter Casete (29 USD): $55.419
Black Vinyl (48 USD): $91.728
CD Estándar (22 USD): $42.042