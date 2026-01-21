Secciones
LG PlayBuen día verano

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

El verano tiene noticias, historias y movimiento. Desde mañana, LA GACETA PLAY enciende su programación de verano con “Buen Día Verano”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 13.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Carolina Servetto, y la participación de Florencia Bringas y Graciela Di Vico como columnistas, el ciclo de verano mantiene la esencia: periodismo claro, mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia, incluso en modo vacaciones.

Calles, plazas, festivales, paseos y paisajes emblemáticos forman parte de una cobertura pensada para estar donde está la gente, tanto en la capital como en Tafí del Valle, uno de los destinos más elegidos de la provincia.

Con "Buen Día Verano", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener. Porque el descanso no es excusa para desconectarse de lo que pasa, y las mañanas de verano también se pueden empezar bien informados.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Lo más popular
En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
1

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
2

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Jugando al truco en medio de la tormenta
3

Jugando al truco en medio de la tormenta

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
5

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

“Se limita el derecho a trabajar de los achilateros”, planteó un concejal
6

“Se limita el derecho a trabajar de los achilateros”, planteó un concejal

Más Noticias
Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

El agua hizo estragos en Los Gómez: “Es la peor inundación que me tocó vivir”

El agua hizo estragos en Los Gómez: “Es la peor inundación que me tocó vivir”

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Lo que dejó el temporal: de la ruta destrozada en Lules a los desbordes que afectan otras localidades

Lo que dejó el temporal: de la ruta destrozada en Lules a los desbordes que afectan otras localidades

Comentarios