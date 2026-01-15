Secciones
LG PlayBuen día verano

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 13, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 41 Min

El verano tiene noticias, historias y movimiento. Desde mañana, LA GACETA PLAY enciende su programación de verano con “Buen Día Verano”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 13.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí y Carolina Servetto, y la participación de Florencia Bringas y Graciela Di Vico como columnistas, el ciclo de verano mantiene la esencia: periodismo claro, mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia, incluso en modo vacaciones.

Calles, plazas, festivales, paseos y paisajes emblemáticos forman parte de una cobertura pensada para estar donde está la gente, tanto en la capital como en Tafí del Valle, uno de los destinos más elegidos de la provincia.

Con "Buen Día Verano", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener. Porque el descanso no es excusa para desconectarse de lo que pasa, y las mañanas de verano también se pueden empezar bien informados.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Lo más popular
Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos
1

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas
2

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables
3

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?
4

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas
5

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur
6

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Más Noticias
¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Meteotsunami: un fenómeno poco frecuente, pero peligroso

Meteotsunami: un fenómeno poco frecuente, pero peligroso

Recuerdos fotográficos: cuando los carreros se llevaban la basura de Yerba Buena a cambio de 1 peso

Recuerdos fotográficos: cuando los carreros se llevaban la basura de Yerba Buena a cambio de 1 peso

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Comentarios