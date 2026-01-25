Secciones
Cómo preparar un batido de avena para aumentar masa muscular de forma saludable

Estas bebidas aportan proteínas, vitaminas y minerales esenciales, y se destacan por su capacidad para colaborar en el aumento de la masa muscular cuando se integran a una rutina de ejercicio adecuada.

Hace 1 Hs

Enero suele marcar el inicio de nuevos propósitos vinculados a la salud y al bienestar físico. Entre ellos, retomar la actividad deportiva y adoptar un estilo de vida fitness aparece como uno de los objetivos más repetidos. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el entrenamiento por sí solo no alcanza: la alimentación cumple un rol clave para acelerar resultados y evitar lesiones.

En ese contexto, los batidos nutricionales se consolidaron como una alternativa práctica y saludable. Estas bebidas aportan proteínas, vitaminas y minerales esenciales, y se destacan por su capacidad para colaborar en el aumento de la masa muscular cuando se integran a una rutina de ejercicio adecuada.

Además de sostener una dieta equilibrada, los expertos recomiendan realizar actividad física bajo la supervisión de un profesional, respetando los tiempos de descanso para favorecer el crecimiento muscular sin riesgos. Por eso, distintos referentes del mundo fitness comenzaron a difundir licuados a base de avena especialmente pensados para este objetivo.

El batido de avena que recomienda un influencer fitness

El influencer fitness Samuel Bean explicó en sus redes sociales la receta de un batido de avena que, según contó, lo ayudó a ganar masa muscular de forma saludable. La preparación incluye ingredientes de fácil acceso y se consume antes de entrenar.

Ingredientes y preparación:

- Una banana en rodajas

- 300 ml de leche

- 40 g de crema de maní

- Dos cucharadas de avena

- Puede agregar una cucharada de proteína

Todos los ingredientes deben mezclarse en una licuadora durante 30 segundos. Samuel recomienda consumir el batido diariamente antes de ir al gimnasio y asegura que, combinado con el ejercicio, “traerá grandes beneficios para la masa muscular”.

Avena, manzana y fibra: una combinación clave para la salud

Los beneficios de estos batidos no se limitan al desarrollo muscular. Según Mayo Clinic, “las manzanas son buena fuente de fibra”, un nutriente fundamental para el sistema digestivo y para regular los niveles de colesterol. En la misma línea, MedlinePlus explica que la avena contiene betaglucanos, un tipo de fibra soluble que mejora el perfil lipídico y contribuye a la salud del corazón.

La combinación de estos ingredientes ayuda a prevenir depósitos grasos en la sangre, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, se trata de un licuado ideal para el metabolismo gracias a su alto contenido de fibras.

Otra opción de licuado de avena para sumar masa muscular

Ingredientes y preparación:

- Una taza de avena en hojuelas

- Dos manzanas peladas y cortadas en trozos, sin semillas

- Una cucharada de miel de abeja

- Se le puede añadir nueces y canela

- Agregar una cucharada de proteína para mayor efecto

Los especialistas remarcan la importancia de consultar previamente con un nutricionista antes de incorporar este tipo de bebidas a la dieta. Aunque se trata de alimentos naturales, un profesional debe evaluar posibles alergias y adecuar el consumo a las necesidades de cada persona.

