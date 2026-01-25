Cómo preparar un batido de avena para aumentar masa muscular de forma saludable

Enero suele marcar el inicio de nuevos propósitos vinculados a la salud y al bienestar físico. Entre ellos, retomar la actividad deportiva y adoptar un estilo de vida fitness aparece como uno de los objetivos más repetidos. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el entrenamiento por sí solo no alcanza: la alimentación cumple un rol clave para acelerar resultados y evitar lesiones.