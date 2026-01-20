Inflación: tras el salto de diciembre, ¿cuáles son las proyecciones de las consultoras para enero?

El inicio del año estará marcado, además, por un cambio clave en la forma de medir la inflación. A partir de enero de 2026, el Indec implementará una nueva metodología para el IPC, basada en la canasta de bienes y servicios de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). La modificación reduce la ponderación de los alimentos y amplifica el peso de los servicios regulados, en un contexto en el que las tarifas vuelven a incidir con mayor fuerza en el índice general.