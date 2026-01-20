Inflación: tras el salto de diciembre, ¿cuáles son las proyecciones de las consultoras para enero?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aceleró en diciembre por cuarto mes consecutivo y alcanzó el 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con ese dato, la atención del mercado y de los analistas se trasladó al comienzo de 2026, aunque especialistas advierten que romper el piso del 2% mensual será un proceso más lento.
El inicio del año estará marcado, además, por un cambio clave en la forma de medir la inflación. A partir de enero de 2026, el Indec implementará una nueva metodología para el IPC, basada en la canasta de bienes y servicios de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). La modificación reduce la ponderación de los alimentos y amplifica el peso de los servicios regulados, en un contexto en el que las tarifas vuelven a incidir con mayor fuerza en el índice general.
Con la nueva estructura del IPC, los alimentos pasarán a representar el 22,7% del índice, frente al 26,96% previo, lo que implica una caída de 4,26 puntos porcentuales (p.p.). En sentido contrario, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentará su participación del 9,44% al 14,5%, con un incremento de 5,06 p.p.
El cambio no es menor: aun cuando los precios de los alimentos muestren subas moderadas, su menor ponderación reduce el impacto desinflacionario sobre el nivel general. En paralelo, incrementos relativamente acotados en tarifas -en comparación con los fuertes ajustes de comienzos de gestión- ahora tienen un efecto más significativo sobre el IPC.
Las proyecciones para enero
Las primeras mediciones de enero muestran que los precios de los alimentos comenzaron el año con variaciones sostenidas. Un relevamiento de EcoGo indica que las dos primeras semanas del mes tuvieron registros similares a los de diciembre: 0,5% y 0,8% en la primera y segunda semana de enero, frente a 0,4% y 0,9% en igual período del mes previo.
“Durante la segunda semana del mes, el mayor aumento correspondió al rubro Accesorios y repuestos p/ el automóvil, que registró una suba del 3,6%. En segundo lugar, se ubicó la categoría Vivienda, con un incremento del 2,8%, y luego Diarios y periódicos, que presentaron una variación del 2,3%”, señaló la consultora, consignó Ámbito.
Con todas las categorías relevadas, la inflación general de enero se proyecta en torno al 2,3% mensual, aunque el dato aún está sujeto a las mediciones de las semanas siguientes.
En la misma línea, Equilibra detectó incrementos en carne (+1,3%), uno de los rubros que más incide en Alimentos y Bebidas. La consultora también proyecta una inflación mensual del 2,3%, lo que implicaría una desaceleración de 0,5 p.p.
Por su parte, el relevamiento de LCG mostró que en la segunda semana de enero el rubro Alimentos y Bebidas registró una suba del 0,5% semanal, con una inflación promedio mensual de las últimas cuatro semanas cercana al 1,1%.
Al igual que Equilibra y EcoGo, Fundación Capital prevé que la inflación comience a moderarse en los próximos meses, con un IPC promedio del 2,3% mensual durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, romper de manera sostenida el piso del 2% recién sería posible en el segundo semestre del año, incluso en el escenario más favorable.