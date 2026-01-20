Guardias, familia y escopetas: la historia de un médico tucumano que persigue el sueño olímpico

Sostenerse en un seleccionado no es una línea recta ya que hay rankings, permanencia y desgaste. Él se mantuvo hasta la pandemia. Cuando el deporte volvió a moverse, aparecieron nuevos nombres, y una camada junior que llegaba con otro piso. Ahí nombra a Joaquín Cisneros, referencia inevitable para entender el presente del tiro argentino. Y lo describe con admiración técnica y humana. Lo vio hacer algo que él, durante años, creyó imposible para un argentino. “Joaquín es excelente. Se metió en la vuelta final de un campeonato del mundo en Perú”, afirmó. Y en la misma respiración aparece el otro tema, al que siempre vuelve cuando habla de este deporte: el dinero o, más bien, la falta de dinero. “Es una lástima que justo en este momento, que es su boom, la ayuda de la federación sea prácticamente nula y tenga que costearse todo solo”, lamentó.