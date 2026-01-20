200 metros de longitud y 13 pisos: así es por dentro el megabuque de BYD que llegó con 5800 autos a Argentina

Después de semanas de especulaciones y debates, el barco chino de BYD llegó a Argentina sorprendiendo a quienes lo vieron ingresar al puerto. Se trata de un mega buque que llegó al país para desembarcar autos eléctricos e híbridos de la marca BYD, que empezó a ofrecer sus productos en el mercado local en octubre del año pasado. Los 200 metros de eslora y un interior plagado de autos nuevos y casi embalados fueron solo algunas de las imágenes que impactaron en el recibimiento.
Changzhou es el verdadero nombre de esta gigante embarcación y es parte de una flota que tiene en total ocho buques cargueros. Se caracterizan por contener tecnología ro-ro (roll on-roll off) que denomina la capacidad de subir y bajar los autos andando. El objetivo de la empresa es trasladar un millón de autos alrededor del mundo en 2026.
Las caracterísiticas del mega buque de ByD
Aunque es sorprendente el tamaño del Changzhou, más sorprendente aún es pensar que se trata de solo uno de los barcos de una empresa automotriz que planea sumar siete buques más a su flota en los próximos dos años. El barco que llegó a Zárate tiene casi 200 metros, 13 pisos en los que se albergaron los eléctricos y una capacidad total para 7000 autos.
Los vehículos eléctricos importados llegan seguros. Una suerte de película blanca protectora los hace ver como si estuvieran embalados, tal como se prepara un paquete para hacer un envío por correo. Todos están sujetos a las planchas de acero del piso. Los sostienen correas que evitan que choquen entre sí y que disminuyan los apenas centímetros que los separan unos de otros.
Los espantapiratas de ByD
Para la capacidad de carga con que cuenta, el barco de ByD tiene una tripulación mínima compuesta por 21 personas. Pero para prevenir robos en altamar mediante ataques piratas, se sirve de una estrategia para espantarlos. La cubierta está llena de maniquíes vestidos que simulan ser personas vigilando el acercamiento de piratas.
La tripulación logró descender todos los vehículos en poco más que un día y medio. El Changzhou tiene una capacidad de descarga a un ritmo de 150 vehículos por hora. En la cabina principal, los comandos dejan ver que se trata de una tecnología de primera, en orden con las creaciones que transportan Y que ahora ingresarán en mayor medida al mercado argentino.