200 metros de longitud y 13 pisos: así es por dentro el megabuque de BYD que llegó con 5800 autos a Argentina

Después de semanas de especulaciones y debates, el barco chino de BYD llegó a Argentina sorprendiendo a quienes lo vieron ingresar al puerto. Se trata de un mega buque que llegó al país para desembarcar autos eléctricos e híbridos de la marca BYD, que empezó a ofrecer sus productos en el mercado local en octubre del año pasado. Los 200 metros de eslora y un interior plagado de autos nuevos y casi embalados fueron solo algunas de las imágenes que impactaron en el recibimiento.