Secciones
DeportesMás deportes

Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

El atleta festejará su cumpleaños y tres décadas vinculado al running con una propuesta participativa, gratuita y pensada para promover el movimiento y la vida saludable.

CELEBRACIÓN EN MOVIMIENTO. Aldo Gordillo correrá 30 vueltas en Horco Molle para festejar sus 47 años. CELEBRACIÓN EN MOVIMIENTO. Aldo Gordillo correrá 30 vueltas en Horco Molle para festejar sus 47 años.
Hace 1 Hs

Aldo Gordillo es corredor. Maratonista. Tucumano. Empezó a correr hace 30 años, cuando el running "todavía no era una moda", como dice el, y este sábado encontró una forma distinta de celebrarlo.

El 24 de este mes cumplirá 47 años y, para festejarlo, organizará una jornada abierta en la rotonda de Horco Molle. Allí dará 30 vueltas a un circuito de 1,2 kilómetros. En total, serán menos de 40 kilómetros, aunque el número no es lo más importante.

La propuesta está pensada para que cualquiera pueda sumarse. No hace falta completar el recorrido completo. Se puede correr una vuelta o las que cada uno quiera. La idea es acompañar, moverse y formar parte del encuentro.

Con el apoyo de empresas tucumanas, el evento contará con hidratación y organización logística, lo que permite que la invitación sea abierta a todo el público.

INVITACIÓN ABIERTA. El maratonista tucumano convoca a sumarse a su desafío personal este sábado. INVITACIÓN ABIERTA. El maratonista tucumano convoca a sumarse a su desafío personal este sábado.

El trasfondo va más allá del cumpleaños. La iniciativa busca promover el running, la actividad física y la vida sana, desde un gesto simple y accesible.

La cita será este sábado 24 de enero, a las 18.30, en la rotonda de Horco Molle. La entrada es libre y gratuita.

Temas TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
1

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
2

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
3

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
4

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
5

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”
6

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

Más Noticias
Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Las lluvias no darían tregua a Tucumán este martes 20 de enero

Las lluvias no darían tregua a Tucumán este martes 20 de enero

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

Comentarios