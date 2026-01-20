Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

Aldo Gordillo es corredor. Maratonista. Tucumano. Empezó a correr hace 30 años, cuando el running "todavía no era una moda", como dice el, y este sábado encontró una forma distinta de celebrarlo.
El 24 de este mes cumplirá 47 años y, para festejarlo, organizará una jornada abierta en la rotonda de Horco Molle. Allí dará 30 vueltas a un circuito de 1,2 kilómetros. En total, serán menos de 40 kilómetros, aunque el número no es lo más importante.
La propuesta está pensada para que cualquiera pueda sumarse. No hace falta completar el recorrido completo. Se puede correr una vuelta o las que cada uno quiera. La idea es acompañar, moverse y formar parte del encuentro.
Con el apoyo de empresas tucumanas, el evento contará con hidratación y organización logística, lo que permite que la invitación sea abierta a todo el público.
El trasfondo va más allá del cumpleaños. La iniciativa busca promover el running, la actividad física y la vida sana, desde un gesto simple y accesible.
La cita será este sábado 24 de enero, a las 18.30, en la rotonda de Horco Molle. La entrada es libre y gratuita.