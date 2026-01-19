Los elegidos por Yllana: la lista de convocados de San Martín para la gira santiagueña

San Martín afronta un punto de quiebre en su planificación de cara al inicio del torneo. Tras compartir el almuerzo de este lunes en el complejo “Natalio Mirkin”, el plantel emprendió viaje rumbo a Santiago del Estero, escenario elegido para realizar la parte más exigente de la puesta a punto y disputar sus primeros amistosos formales del año. La delegación del "Santo" se alojará en el hotel HT Deluxe, situado a la vera de la ruta hacia Las Termas de Río Hondo, donde el cuerpo técnico encabezado por Andrés Yllana buscará consolidar el grupo humano y deportivo.