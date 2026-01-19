Los elegidos por Yllana: la lista de convocados de San Martín para la gira santiagueña
Andrés Yllana definió la nómina de jugadores que viajaron a Termas de Río Hondo para intensificar la puesta a punto. El equipo ya tiene agenda confirmada y mañana desde las 8 tendrá su primera prueba formal ante el "Aurinegro".
San Martín afronta un punto de quiebre en su planificación de cara al inicio del torneo. Tras compartir el almuerzo de este lunes en el complejo “Natalio Mirkin”, el plantel emprendió viaje rumbo a Santiago del Estero, escenario elegido para realizar la parte más exigente de la puesta a punto y disputar sus primeros amistosos formales del año. La delegación del "Santo" se alojará en el hotel HT Deluxe, situado a la vera de la ruta hacia Las Termas de Río Hondo, donde el cuerpo técnico encabezado por Andrés Yllana buscará consolidar el grupo humano y deportivo.
La agenda en tierras santiagueñas incluirá dos ensayos futbolísticos a puertas cerradas, claves para empezar a soltar las piernas y probar el funcionamiento. El primero será inmediato: mañana desde las 8 frente a Mitre. El segundo test llegará el sábado ante Güemes. Ambos encuentros se disputarán en las canchas de los clubes locales y servirán como banco de pruebas para que el entrenador evalúe el estado físico, el ritmo competitivo y el ensamblaje de un plantel que sumó 13 incorporaciones en este mercado de pases.
Para esta etapa crucial, el cuerpo técnico definió la nómina completa de futbolistas que integran la delegación y buscarán ganarse un lugar en el once titular. Los convocados que viajan a la vecina provincia son Tomás Basualdo, Santiago Briñone, Gustavo Castaño, Nicolás Castro, Alan Cisnero, Lucas Diarte, Luciano Ferreyra, Nicolás Ferreyra, Nahuel Gallardo, Matías García, Agustín Graneros, Juan Mauricio Jaime, Jorge Juárez, Elías López, Nahuel Manganelli, Leonardo Monroy, Exequiel Moreno, Lautaro Ovando, Ezequiel Parnisari, Gabriel Paz, Tiago Peñalba, Facundo Pons, Francisco Robinson, Laureano Rodríguez Funes, Gonzalo Rodríguez, Guillermo Rodríguez, Víctor Salazar, Darío Sand y Octavio Zamora.