Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Epílogo

El artículo se termina en un último, breve y típico párrafo en el que se asegura sosiego para el sur de la provincia mientras “la policía se ha hecho digna del aplauso público”. Muchas cosas quedan libradas a nuestra imaginación. No hay más datos de Carmen, al menos en el Archivo de LA GACETA. Lo fácil es pensar en una muerte joven y violenta, pero como con su nombre y su carácter “casi simpático”, ¿quién sabe? Podría haberse alejado finalmente de la vida fuera de la ley, le pueden haber llegado a decir Don Carmen, o Don Vásquez para mantener distancia y respeto. Podemos pensar que Carmen Vásquez desapareció y nunca más se oyó ese nombre, o que después de sus buenos años de presidio hubo un tal Díaz, un Godoy o un Campero viviendo de carnicero o matarife en la zona de Concepción o Aguilares.